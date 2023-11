Al via “Cantine Aperte a San Martino” 2023: incontri e degustazioni con i produttori in tutta Italia

Una festa che unisce produttori ed eno-appassionati tra passeggiate in vigna, degustazioni guidate, escursioni all’aria aperta, visite nei luoghi di rilevanza storico-culturale, performance musicali, laboratori didattici per scoprire le fasi di produzione del vino, pranzi e cene con i prodotti tipici del territorio: ecco il calendario, ricco di esperienze di gusto, con divertimento assicurato per gli enoappassionati, a “Cantine Aperte a San Martino” 2023 nelle cantine del Movimento Turismo del Vino, dal Friuli Venezia Giulia all’Abruzzo, dal Piemonte alle Marche, dal Veneto alla Puglia, il 4 e il 12 novembre. “Non vediamo l’ora di far apprezzare al pubblico degli enoturisti la freschezza e i profumi di un calice di vino nuovo - afferma il presidente del Movimento Turismo del Vino, Nicola d’Auria - un tipo di vino, spesso poco conosciuto, che le cantine vogliono valorizzare con un programma ricco di esperienze per tutti i gusti e tutte le età”.

