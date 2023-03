Al via il primo corso di alta formazione per agenti di commercio di fine wines e distillati

Quella dell’agente di commercio, in particolare per i vini pregiati, è una figura fondamentale per il settore, un trait d’union imprescindibile tra produzione, distribuzione e Horeca. Proprio a preparare il top della forza vendita di domani è destinato il primo “Corso Agenti Excellence”, un percorso di formazione per accrescere conoscenze e competenze nella vendita di fine wines e distillati di pregio, organizzato a Milano da Società Excellence, realtà nata nel 2012 che riunisce 21 tra i maggiori importatori e distributori italiani di vini e distillati d’eccellenza, da Sagna a Gruppo Meregalli, da Sarzi Amadè a Cuzziol Grandivini, da Balan a Pellegrini, da Vino & Design a Teatro del Vino, da Proposta Vini a Bolis, da Les Caves de Pyrene a Premium Wine Selection, da Ghilardi Selezioni a Visconti 43, da Première ad AGB Selezione, da Philarmonica a Spirits & Colori, da ViteVini a Apoteca.

Il corso, che vede la partecipazione di agenti provenienti da tutta Italia che fanno parte della forza vendita delle aziende socie di Società Excellence, si articola in quattro incontri di approfondimento, di scena nel 2023. Obiettivo: fornire nuovi strumenti di lavoro per aumentare le competenze e dare un nuovo volto alla professione dell’agente di commercio del mondo del vino e dei distillati di pregio. “Stiamo vivendo un periodo di grande cambiamento e trasformazione, rimanere sempre aggiornati aumentando le proprie competenze non è solo necessario, ma vitale - afferma Luca Cuzziol, presidente Società Excellence - la professione dell’agente di commercio nel mondo del vino è profondamente cambiata negli ultimi anni: sono cresciute le conoscenze e le necessità degli operatori del canale Horeca, che sono sempre più preparati e aggiornati. Di pari passo devono aumentare anche quelle della forza vendita che svolge il delicato ruolo di rappresentare il mondo della produzione e della distribuzione. La pandemia, inoltre, ha ulteriormente rivoluzionato l’approccio, che oggi deve essere sempre più in grado di fornire un servizio di consulenza a 360°, fondamentale per saper affrontare le sfide del mercato”.

“È la prima volta che viene organizzato in Italia un corso di alta formazione rivolto ad agenti che lavorano per distributori dello stesso settore ma di fatto concorrenti tra loro - aggiunge Cuzziol - siamo molto soddisfatti di questo primo incontro (come relatori: Sandro Feole, esperto di economia e finanza d’impresa, Lorenzo Righi, direttore Società Excellence, Alberto Vai, esperto in finanza comportamentale e sommelier, Andrea Tommaso D’Aietti, imprenditore digitale e marketer, Nicoletta Romanazzi, mental coach di atleti e imprenditori), ricco di spunti e che ha consentito di porre le basi per il prosieguo del corso. La formazione è uno degli obiettivi che ha animato Società Excellence fin dalla sua fondazione. Questo corso consente alla figura dell’agente di essere sempre più aggiornato e di migliorare il suo approccio, nei confronti sia del cliente finale che del distributore e dell’azienda e dei vini che rappresenta”.

