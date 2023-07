Alessandra Angelini, Dominga Cotarella e Vittoria Ferragamo nella “Top 100” by Forbes Italia 

Alessandra Angelini, ceo di Altesino, griffe del Brunello di Montalcino appartenente al gruppo che mette insieme oltre 300 ettari di vigneto, tra Borgo Scopeto, nel Chianti Classico, La Doga delle Clavule nel Morellino di Scansano e le storiche tenute di Caparzo e Altesino a Montalcino; Dominga Cotarella, ceo di Famiglia Cotarella - marchio che comprende Falesco (per i vini della tradizione), Cotarella (per i top di gamma), Intrecci (la scuola di Alta Formazione) e Liaison (marchio per la distribuzione) - e fondatrice, con le cugine Enrica e Marta, di Fondazione Cotarella, che si occupa di disturbi del comportamento alimentare; Vittoria Ferragamo, manager de Il Borro, prestigiosa tenuta vitivinicola e agricola biologica nel Valdarno di proprietà di Ferruccio Ferragamo dal 1993, nome di riferimento internazionale dell’hospitality di lusso, sono nella “Top 100” by Forbes Italia, la rivista di business che ogni anno stila la classifica delle donne di successo del nostro Paese. Un riconoscimento che celebra la leadership al femminile delle nuove generazioni del vino italiano.

Ma, nell’edizione 2023, sono molti i nomi legati al mondo food & wine, a dimostrazione della crescente rilevanza del ruolo femminile nel settore, che conta sempre più professioniste nei vari ambiti, dalla produzione alla comunicazione, dal giornalismo alla cucina: come Csaba dalla Zorza, food writer (autrice di numerosi libri cult di ricette e lifestyle) e conduttrice tv; Rossana Bettini Illy, giornalista e presidente dal 2021 dell’Istituto Internazionale Chocolier; Cristina Bowerman, famosa chef e stella Michelin al Glass Hostaria di Roma; Wilma Oliverio, ceo di Ab Normal-Eatertainmet Company, azienda che si occupa di food consulting & advertising, fondata insieme al marito, lo chef Alessandro Borghese; Fausta Colosimo, head of International Markets di Caffè Trucillo, eccellenza campana dell’espresso made in Italy, Miriam Eceolaza, director Southern Europe di Pernod Ricard, multinazionale francese che comprende, fra gli altri, i marchi Mumm, Perrier-Jouët, Absolut Vodka e Amaro Ramazzotti; Valentina Pellegrini, vice-presidente di Pellegrini, gruppo nato nel 1965 che si occupa di ristorazione e forniture alimentari per aziende, scuole e strutture sanitarie; Manuela Polli, Corporate strategy & development manager di Fratelli Polli, uno dei brand di riferimento dell’agroalimentare italiano, iscritto nel Registro dei Marchi Storici di Interesse nazionale.

Nomi che si aggiungono a quelli di altre donne presenti nella classifica, che si sono distinte per l’ impegno e la professionalità esercitate nei più vari settori, tra arte, scienze, sport e management: dalle cantanti Elodie e Annalisa alla prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione Margherita Cassano, dalla sciatrice Federica Brignone alla giornalista televisiva Francesca Fagnani, passando per ceo, manager e architetti.

