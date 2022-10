Alghe a tavola: dall’aperitivo al dessert, e perfino nella dieta dei nostri amici a quattro zampe

Le mani e l’esperienza di chef e artigiani del cibo per promuovere l’utilizzo delle alghe in cucina, in innumerevoli versioni: dal condimento per le carni agli amuse-bouche, dalla cucina tipica romana a quella vegetariana, dai dessert ai Ramen giapponese, come aromatizzanti per olio extra vergine e burro e persino come naturale fonte di Omega3 per cani e gatti. Le alghe sono tra gli alimenti più versatili in natura e, con il progetto Algae, l’azienda-collettivo SuperNaturale, impegnata nell’importazione e distribuzione di prodotti etici e simbolici, si lancia nella promozione a tavola delle grandi “rigeneratrici del mare”. Dopo un anno di ricerca, SuperNaturale è pronta a lanciare un calendario ricco di appuntamenti mirati alla divulgazione, promozione e degustazione di questo straordinario vegetale, grazie al supporto autorevoli esponenti del food system consapevole italiano. Tra gli chef coinvolti Lele Usai de Il Tino, Sarah Cicolini di Santo Palato, Stefano Callegari di Romanè, Francesca Sarra e Carlo Teodori di Farinè la pizza, ma anche artigiani del gusto come Roberto Liberati e l’azienda del Principe Pignatelli di Monteroduni.

