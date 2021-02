Alla corte del Brunello di Montalcino, in presenza, nei week-end di marzo: arriva “Brunello Off”

Pur tra mille difficoltà e incertezze, i territori del grande vino italiano provano a ripartire, anche con eventi in presenza, seppur contingentati nei numeri, come la situazione impone. E, in questo modo, in completa e assoluta sicurezza (e salvo emergenze sanitarie), andrà i scena “Benvenuto Brunello Off”, evento firmato dal Consorzio del Brunello di Montalcino, nella terra del grande rosso di Toscana. Saranno quattro weekend di degustazione in marzo 2021 (6-8 marzo, 13-15 marzo, 20-22 marzo, 27-29 marzo), con tasting (chiaramente su prenotazione) per addetti ai lavori e winelovers, sotto la guida dei Sommelier Ais.

Nei calici la “doppietta” da sogno, la Riserva 2015 e la Vendemmia 2016, espressioni di quelle che, a detta di gran parte della critica internazionale ed italiana, sono tra le più grandi annate di sempre per il Brunello di Montalcino. Un qualità da esplorare attraverso i vini delle 140 cantine rappresentate. Nonchè un’occasione per tornare a visitare un territorio simbolo del “bien vivre”, Montalcino, tra natura, paesaggi unici, cucina gourmet. Tra cultura, non solo enogastronomica, e piacere.

