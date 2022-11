Alla griffe del Soave Pieropan il “2023 Global Best Of Wine Tourism Award”

Pieropan, con la sua nuova cantina, intitolata al fondatore, “Leonildo Pieropan”, pefettamente integrata tra le colline del Soave, è tra gli 11 vincitori del “2023 Global Best of Wine Tourism Award”, i premi assegnati ieri al “Great Wine Capitals Annual Gala” di scena a Mendoza, che ha riunito il network delle Great Wine Capitals, ossia il meglio del meglio del business del turismo del vino mondiale dai territori più prestigiosi al vino, di cui fanno parte Adelaide (Australia), Bilbao - Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Cape Town - Cape Winelands (Sudafrica), Losanna (Svizzera), Mainz - Rheinhessen (Germania), Mendoza (Argentina), Porto (Portogallo), San Francisco - Napa Valley (Usa), Valparaiso - Casablanca Valley (Cile) e Verona (Italia).

A giudicare le 545 cantine candidate è stata una giuria di esperti di alto livello, che ha premiato un’azienda per ogni città o territorio membro. Oltre a Pieropan, per Adelaide, l’ha spuntata “Grapes for Good - Zoos”, per Bilbao “Marqués de Murrieta”, per Bordeaux “Château Fleur de Lisse”, per Cape Town “Weltevrede”, per Losanna “La Vigne Swiss Wine Therapy”, per Mainz “Rheingrün Hofgarten”, per Mendoza “Anaia Wines”, per Porto “Quanta Terra Douro”, per San Francisco “Press Restaurant” e per Valparaiso - Casablanca Valley “Matetic Winery”. Nelle prossime settimane, infine, verranno annunciati i vincitori dei “Regional Best of Wine Tourism Award”, divisi in sette categorie - Accommodation, Restaurants, Architecture & Landscape, Art & Culture, Sustainable Wine Tourism Practices, Innovative Experiences, and Wine Tourism Services - e scelti direttamente dal pubblico.

