Alle Finals di Torino Jannik Sinner e i “Magnifici 8” del tennis mondiale brindano con l’Asti Docg

L’Asti Docg brinda al successo di Jannik Sinner, che si è assicurato il pass per le Nitto Atp Finals di Torino, dove si affronteranno i “Magnifici 8” del ranking mondiale, da Novak Djokovic a Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev (12-19 novembre, Pala Alpitour), e lo fa annunciando il rinnovo del sodalizio (fino al 2025), con il grande tennis e il suo principale torneo indoor al mondo.

L’accordo di partnership globale del Consorzio con l’Atp Tour vede protagonista le bollicine piemontesi come “Official Sparkling Wine” e “Silver Partner” delle Finals torinesi e di alcuni tra i più importanti tornei internazionali, a partire dal Master 1000 di Roma.

Una partnership grazie alla quale “nei quattro tornei selezionati, nel 2022, abbiamo raggiunto 442.000 spettatori presenti e un’audience mediatica di 362 milioni di utenti in 90 ore di esposizione diretta, per un equivalente di 3,7 milioni di euro di controvalore pubblicitario - Giacomo Pondini, dg Consorzio dell’Asti Docg (la cui produzione supera 100 milioni di bottiglie, per il 90% destinate all’export, sia verso mercati di sbocco, come Usa, Germania, Regno Unito e Russia, che verso quelli emergenti, tra cui Messico, Cina, Sud Corea ed Est Europa) - un successo che si è manifestato anche sui canali online grazie alle finali di Torino, alla partecipazione al Master 1000 di Roma, all’Hall of fame Open di Newport (Stati Uniti) e al Torneo 500 di Amburgo, in Germania (ono 554 milioni le impression dedicate al brand territoriale piemontese sul sito Atp Tour, con i contenuti social a marchio Asti Docg che hanno inoltre raggiunto oltre 9 milioni di followers e 2,1 milioni di video visualizzati”.

