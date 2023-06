Allo storico Molino Pransani e alla comunicatrice Cettina Vincenzo il “Premio Marietta ad Honorem”

Un mulino romagnolo che lavora nel rispetto della biodiversità e con quasi un secolo di storia, il Molino Pransani, oggi guidato da Stefano Pransani, ed una comunicatrice di origini siciliane, Cettina Vincenzo, che ha fatto conoscere l’Artusi in Germania, anche promuovoendo la traduzione in lingua tedesca per la prima volta in versione completa de “La Scienza in Cucina”, uscita nel 2023. Ecco i vincitori del Premio Marietta ad honorem, il riconoscimento in memoria di Marietta Sabatini, storica governante di Casa Artusi, tributato dal Comitato Scientifico di Casa Artusi a personaggi che con la loro attività sono impegnati nella valorizzazione e tutela della cultura gastronomica. La premiazione avverrà domenica 25 giugno alle ore 20.00 nell’edizione n. 27 della Festa Artusiana (24 giugno - 2 luglio), di cui abbiamo parlato qui, che fa di Forlimpopoli, cittadina natale di Pellegrino Artusi, la capitale della cultura gastronomica.

