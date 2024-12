Alluvione Emilia Romagna, Inps proroga al 17 marzo 2025 la scadenza per il pagamento dei contributi

L’Inps ha prorogato al 17 marzo 2025, invece che al 16 dicembre 2024, il termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi al primo e al secondo trimestre 2024 per le imprese agricole operanti nelle aree colpite dall’alluvione nel maggio 2023 in Emilia-Romagna. La misura, espressa con il consenso del Ministero del Lavoro, è un’agevolazione per tutte quelle aziende danneggiate dai violenti eventi meteorologici della primavera scorsa: permette ai datori di lavoro un respiro finanziario e maggior tempo per organizzare le risorse necessarie per far fronte agli obblighi fiscali.

E fa anche chiarezza rispetto a quanto accaduto ieri, come sollevato dal presidente Confcooperative Maurizio Gardini, quando, probabilmente per una svista, alcune imprese agricole hanno ricevuto dall’Inps avvisi di pagamento relativi al primo trimestre 2024, non tenendo conto per l’appunto degli sgravi contributivi promessi dall’Esecutivo e per il cui godimento non è prevista la presentazione di alcuna istanza. Anche per la comunicazione odierna della proroga al 17 marzo 2025 infatti, questa è avvenuta in maniera automatizzata attraverso il “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

