Alluvione in Emilia Romagna, la solidarietà dei 430 Comuni delle Città del Vino

Non solo morti e gravissimi danni alle abitazioni e alle vie di comunicazione, ma anche vigneti e imprese agricole in grande difficoltà. Tra i luoghi colpiti dalla disastrosa alluvione in Emilia Romagna ci sono anche tre centri appartenenti alla rete delle Città del Vino: San Clemente, Bertinoro e Mercato Saraceno. A loro, oltre che a tutta la Regione, va la solidarietà dei 430 Comuni vitivinicoli italiani che fanno parte dell’organizzazione che, fin da subito, si è attivata con i sindaci interessati per mettersi a disposizione e fornire aiuto a cittadini e aziende duramente colpiti dalle esondazioni e dalle frane.

“Ai sindaci, ai cittadini e alle comunità emiliane e romagnole messe duramente alla prova in questi giorni terribili vanno tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno - sottolinea il presidente delle Città del Vino, Angelo Radica - ci stiamo facendo tramite tra i nostri soci per poter raccogliere fondi, attraverso i canali ufficiali, per dare il massimo sostegno possibile con un pensiero a quanti, tra i viticoltori e le imprese agricole, hanno visto andare in sofferenza produzione e terreni”. Tra le iniziative di solidarietà che le Città del Vino sosterrà, quella effettuata tramite la Protezione Civile e finalizzato all’adozione di un filare di Famoso, vitigno autoctono di Mercato Saraceno.

Il Comune di Bertinoro ha creato una raccolta fondi a sostegno delle famiglie e delle realtà più colpite dall’emergenza alluvione che ha coinvolto la città in questi giorni (unica raccolta fondi ufficiale del Comune). È possibile donare tramite bonifico bancario al Comune di Bertinoro (intestatario), specificando la causale “Donazione emergenza alluvione”. IBAN IT 91 K 03069 13298 100 000 300 017. Donazioni dall’estero CODICE SWIFT/BIC BCITITMM.

Anche il Comune di Mercato Saraceno ha aperto un conto corrente dedicato per le donazioni per l’alluvione. E’ indispensabile specificare come causale “Donazione per alluvione Mercato Saraceno Maggio 2023”. Credit Agricole Italia Spa Filiale di Mercato Saraceno codice IBAN: IT 89 Q 06230 67850 000030037594. BIC/SWIFT: CRPPIT2P073.

