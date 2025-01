Anche José Mourinho si dà alla produzione di vino: ecco “The Special One”, dal Portogallo

Amato dagli interisti per il clamoroso “Triplete” del 2010, conquistando Scudetto, Coppa Italia e Champions League, tra gli allenatori più vincenti e ancora in attività del calcio moderno, anche José Mourinho, come tanti altri personaggi del mondo del calcio (da Luciano Spalletti ad Andrea Barzagli, da Andres Iniesta a Leo Messi, da Andrea Pirlo a Hernanes, per citarne solo alcuni tra i tanti possibili), sbarca nel mondo del vino. E non poteva che chiamarsi “The Special One”, come il soprannome che ne ha caratterizzato la carriera, e arrivare dal suo Portogallo, e dalla regione del Douro, il vino firmato dall’ex allenatore di Inter, Roma, Porto e Real Madrid, tra le altre, e ora sulla panchina dei turchi del Fenerbache.

“Essendo una persona che apprezza la precisione, la qualità e l’eccellenza in ogni sforzo, sono orgoglioso di presentare “The Special One”. Selezionato con cura da una delle mie regioni preferite del Portogallo, questo vino riflette lo spirito della mia terra natale e il mio incessante desiderio di godermi ogni momento della vita. Realizzato con passione e cura, è un regalo speciale da scambiare. Che tu stia festeggiando una vittoria o trascorrendo del tempo con le persone a cui tieni, questo vino è pensato per essere condiviso con qualcuno di veramente speciale”, il messaggio che accompagna il lancio del vino di “Mou”.

Ma per gli appassionati che vorranno provarlo, servirà ancora pazienza, visto che “The Special One” è disponibile solo in “pre order” (sul sito dedicato), in cofanetti da 120 euro l’uno, che saranno poi spediti nel giro di 12-16 settimane dall’ordine ...

