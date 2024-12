Anche Luca Argentero cavalca il trend del no alcol e firma la linea di drink “Sodamore”

Il trend delle bevande low e no alcol sta vivendo il suo momento d’oro, tra spinte salutistiche e nuove generazioni sempre più propense a snobbare vino & co: Millennial e Gen Z, secondo tutte le più recenti proiezioni, bevono molto meno alcol di quanto non facessero i Boomer alla loro età. Il settore è in forte crescita e attira anche gli investimenti delle celebrities, che già da anni mostrano un crescente interesse per il mondo di vino e spirit. L’ultimo in ordine di tempo è l’attore Luca Argentero, che insieme alla sorella e altri soci ha lanciato “Sodamore”, un drink alcol free che “sa d’amore”. Ma sul settore hanno scommesso anche la cantante Kylie Minogue con il suo “No Alcohol Sparkling Rosé”, il pilota della Formula 1 Lewis Hamilton con la tequila analcolica “Almave”, l’attrice Blake Lively con la linea di drink “Betty Buzz”, la modella Bella Hadid con le bevande “Kin Euphorics”, la cantante Katy Perry con il marchio “De Soi”, l’attore Dwayne Johnson con la bevanda energetica Zoa e la star di “Spider-Man” Tom Holland con la birra alcol free “Bero”.

Luca Argentero, diventato negli ultimi anni uno dei beniamini del piccolo schermo grazie alla serie “Doc - Nelle tue mani”, è un foodie convinto (vive con la famiglia in una tenuta in Umbria, dove coltiva personalmente l’orto, ed è socio del ristorante “Il Marchese” a Milano): recentemente ha creato una società insieme alla sorella Francesca e ad altri amici, la Acqua Santa srl, che ha come oggetto “la produzione e il commercio di prodotti innovativi nel food & beverage che abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente”, il “commercio all’ingrosso di bevande analcoliche di qualsiasi genere”, ma anche “la produzione di bevande alcoliche distillate”. La prima referenza prodotta è “Sodamore”, una soda in bottiglia di vetro, che con il claim “Chi mi ama mi beva” e una grafica d’impatto punta decisa al target di giovani e giovanissimi. Senza zuccheri raffinati, con estratti naturali (fiori di sambuco, camomilla, mirtillo, uva e rabarbaro), la bevanda viene venduta in un box di 6 bottiglie, di cui 5 con etichette diverse e una con l’etichetta bianca, in cui poter scrivere le proprie frasi personalizzate. Ma per il futuro Argentero ha già in mente il lancio di birra e vino analcolici. Se l’elenco delle celebrities di livello internazionale che hanno investito sul settore wine & spirits è sempre più lungo, quello del no alcol è il settore che vive la più rapida ascesa, anche nel portfolio dei personaggi famosi. La cantante Kylie Minogue, che con il suo rosé a marchio Kylie Minogue Wines - distribuito da Benchmark Drinks e prodotto da Zonin1821 - è salita al n.1 delle vendite nel Regno Unito, ha lanciato una bollicina analcolica: il suo “No Alcohol Sparkling Rosé”, molto simile nel packaging alle altre bottiglie della sua linea, è prodotto con uve e tè verde dalla provincia cinese dello Yunnan. Solo 22 calorie per 100 ml (80 calorie in meno di un normale bicchiere di Prosecco) e soprattutto zero rischi per la patente.

La leggenda della Formula 1 Lewis Hamilton ha lanciato il primo spirit analcolico al mondo a base di agave blu. Il suo Almave, prodotto in Messico, è un’ottima alternativa per virgin cocktail che non hanno nulla da invidiare a quelli classici, ed è realizzato in due versioni: Ambar, da bere liscio, e Blanco, destinato alla mixology. L’attrice Blake Lively (moglie dell’altrettanto famoso attore Ryan Reynolds, anche lui nel mondo del beverage con il brand Aviation Gin, di cui esiste, ça va sans dire, anche la variante alcol free) firma Betty Buzz, una linea di drink analcolici in vari gusti, dal ginger alla limonata, dal pompelmo all’acqua tonica, tutti a base di ingredienti naturali e senza additivi. La supermodella e influencer Bella Hadid ha creato Kin Euphorics: le bevande, ispirate anche nel packaging ad un immaginario new age, non contengono zuccheri e promettono di aiutare a gestire lo stress e a supportare le funzioni cognitive, utilizzando preziosi estratti botanici. La famosa cantante Katy Perry ha creato, insieme al mastro distillatore Morgan McLachlan, De Soi, una linea di aperitivi analcolici e ricchi di ingredienti “adattogeni”. Si tratta di una miscela frizzante, simile a uno Spritz, a base di ingredienti vegetali, disponibile in bottiglia o lattina. Si può scegliere tra “Champignon Dreams”, contenente una miscela rilassante di fungo reishi (un fungo lenitivo) e passiflora, “Purple Lune”, contenente ashwagandha (un vegetale ricostituente) e amarena, o “Golden Hour” con maca (una radice nutriente) e melissa. L’attore Dwayne Johnson, noto come “The Rock”, ha messo il suo nome sulla bevanda energetica Zoa. Priva di zucchero, è ricca di ingredienti healthy come camu-camu (un frutto naturale originario dell’Amazzonia, noto per le proprietà antiossidanti), vitamine B e C, aminoacidi e caffeina naturale. Tom Holland, la star di Spider-Man, ha cavalcato la tendenza investendo in Bero, azienda di birra analcolica premium. Rendendosi conto di una lacuna nel mercato per una birra analcolica di alta qualità che potesse competere con le birre tradizionali, Holland ha collaborato con il mastro birraio Grant Wood per creare un prodotto che fosse “soddisfacente come una pinta perfettamente spillata” ma senza l’alcol.

Secondo un rapporto Iwsr Drinks Market Analysis del 2024, si prevede che il mercato delle bevande analcoliche e a basso contenuto alcolico crescerà del 27% nei prossimi tre anni, con oltre il 35% dei consumatori della Gen Z che darà priorità alle bevande salutari. Le piattaforme di social media come TikTok hanno amplificato il movimento, con hashtag come #MindfulDrinking e #SoberCurious che hanno raggiunto milioni di persone. E il #DryJanuary è dietro l’angolo…

