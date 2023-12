Anche per lo Champagne un 2023 in difesa: sul mercato 300-305 milioni di bottiglie

Che anche per lo Champagne il 2023 sarebbe stato un anno in difesa, dopo un 2022 da record, la filiera se lo aspettava. E già alla metà dell’anno che sta per chiudersi, il Comité Champagne stimava a 314 milioni il numero di bottiglie spedite sul mercato, in Francia e nel mondo, in calo sui 325 milioni di bottiglie vendute nel 2022 (per un valore record di 6 miliardi di euro, ndr), la seconda miglior annata di sempre in volume, dopo il 2007, quando il conto di fine anno fu di 338,8 milioni di bottiglie. Ma le cose, in questo 2023 difficile per tutto il mercato del vino, sarebbero andate ancora peggio, perché secondo le stime preliminari del Comité Champagne anticipante dal più importante quotidiano di Francia, “Le Figarò”, il bilancio delle spedizioni di produttori e maisons dovrebbe chiudersi tra i 300 ed i 305 milioni di bottiglie, con un calo tra il -6% ed il -7,5%. Con un andamento simile tra Francia ed export. Nel mercato interno, infatti, il saldo dovrebbe attestarsi tra 123 e 125 milioni di bottiglie, sui 138 milioni del 2022, mentre all’export dovrebbero andare 175 milioni di bottiglie, sui 187 del 2022. I valori, però, per effetto dell’aumento dei prezzi, dovrebbero rimanere sui livelli del 2022, se non crescere ancora un po’ ...

