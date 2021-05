Andrea Bocelli, da Roma a Lajatico a cavallo, lungo la Francigena, anche nel segno del vino

Un “pellegrinaggio” lungo la Francigena (da Roma a Lajatico, suo paese di origine, dove Andrea Bocelli, con suo fratello Alberto, è anche produttore di vino): il tenore più famoso al mondo, oggi ha fatto tappa a Montalcino, all’Abbazia di Sant’Antimo, capolavoro d’architettura (XII secolo) ma fondata dall’imperatore francese Carlo Magno, tra le vigne di Brunello.



Il “viaggio dell’anima” del maestro Bocelli, a cavallo lungo la Francigena tra le bellezze dell’Italia da giorni per il suo documentario televisivo “The Journey”, ha incontrato anche il vicepresidente del Consorzio del Brunello di Montalcino, Riccardo Talenti. “Sono un estimatore del Brunello e conosco tante ottime e belle cantine di Montalcino; un territorio splendido, dove natura, bellezza e lavoro dell’uomo hanno plasmato nei secoli un paesaggio da sogno”.



Un incontro che ha fatto da “ouverture” anche a “Benvenuto Brunello”, di scena domenica 16 e lunedì 17 maggio, a Montalcino, quando saranno in assaggio le grandissime e già celebrate annate, come il Brunello di Montalcino 2016 ed il Brunello di Montalcino Riserva 2015.

