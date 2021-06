Angela Maculan confermata alla presidenza del Seminario Permanente Luigi Veronelli

Trentacinque anni fa nasceva il Seminario Permanente Luigi Veronelli, l’associazione senza fini di lucro dedita alla cultura del vino e degli alimenti fondata da Luigi Veronelli, critico, giornalista e intellettuale che più ha contribuito in maniera determinante al successo delle eccellenze agroalimentari e della cucina italiana. Attorno a lui si sono riuniti vignaioli, ristoratori, commercianti e cultori del cibo e del vino, che hanno confermato alla presidenza del Seminario Angela Maculan, figlia di Fausto - figura chiave del cosiddetto rinascimento del vino italiano - alla guida di un’azienda che ha saputo scrivere un capitolo importante nella secolare storia dei vini di Breganze.

La vicepresidenza va a Gabriele Troilo, professore associato del Dipartimento di Marketing all’Università Bocconi di Milano, nonché Associate Dean per la Divisione Online Learning di SDA Bocconi School of Management e membro della Faculty dell’Alta Scuola di Gastronomia Luigi Veronelli, mentre alla direzione rimane Andrea Bonini. Accanto a loro, i consiglieri confermati Alessio Fornasetti, vignaiolo in Torre San Quirico, e Dario Guerini, già docente dell’Università Bocconi e dell’Università di Bergamo, fondatore delle associazioni culturali “Il Cavaliere Giallo” e “Quarenghicinquanta”. Neoeletto al consiglio direttivo è Luca Berti, imprenditore del settore logistico, Ceo e fondatore di “Jako Wine”.

“Essere confermata presidente del Seminario Veronelli è per me fonte di gioia e di responsabilità allo stesso tempo, un riconoscimento per quanto realizzato negli ultimi cinque anni ma anche un impegno a costruire il futuro dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo che ho il piacere di presiedere riunisce, infatti, alcuni Soci che hanno condiviso con me il precedente mandato e nuovi interlocutori di grande competenza: sono certa che, grazie al contributo di tutti, il Seminario Veronelli potrà rafforzarsi come punto di riferimento per la cultura gastronomica”, commenta Angela Maculan, presidente del Seminario Permanente Luigi Veronelli.

Copyright © 2000/2021