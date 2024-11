Anita, piccola paziente del Regina Margherita di Torino, firma l’etichetta del Ruchè di Ferraris

Un’etichetta speciale per un progetto solidale. I giovani pazienti dell’Ospedale Pediatrico Regina Margherita di Torino sono stati protagonisti di in un contest per disegnare l’etichetta da apporre su un’edizione ad hoc del Ruchè di Castagnole Monferrato Clàsic Docg di Ferraris Agricola. E tra i lavori dei 42 bambini coinvolti, alla fine è stata selezionata l’opera di Anita, 11 anni, che ha realizzato una nuvola a forma di cuore al cui interno si intravedono dei vigneti. Un disegno che veste, ora, una limited edition di 1.000 bottiglie (in vendita nella cantina, a Castagnole Monferrato, e nelle enoteche partner del progetto solidale): il prezzo è di 20 euro e il ricavato sarà devoluto interamente a sostegno dell’Ospeale.

“Questo progetto ha incarnato l’essenza più profonda del nostro impegno nel territorio - ha sottolineato Luca Ferraris, alla guida della cantina - il vino non è solo un prodotto, ma un veicolo di cultura, tradizione e, in questo caso, di speranza. Attraverso gli occhi e la creatività di questi bambini, il nostro Ruchè si è arricchito di un valore umano inestimabile, diventando portavoce di resilienza e solidarietà. L’iniziativa ci ha ricordato che il vero valore del vino risiede nella sua capacità di unire le persone e di raccontare storie. Queste etichette, create con coraggio e speranza, hanno elevato il Ruchè di Ferraris Agricola a simbolo tangibile di come il mondo del vino possa contribuire concretamente al benessere della comunità”. Entro Natale 2024 è prevista la cerimonia di consegna dell’assegno alla fondazione dell’Ospedale Regina Margherita e sarà lì che anche la giovane Anita sarà premiata.

