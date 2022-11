Vino: cantina Marchesi Antinori prima World’s Best Vineyards Struttura nel Chianti Classico votata da 500 esperti ... La cantina Antinori nel Chianti Classico di Marchesi Antinori è al primo posto della World’s Best Vineyards 2022, classifica delle migliori eccellenze dell’enoturismo mondiale, svelata nel corso della serata di premiazione svoltasi a Mendoza in Argentina di cui ha dato anticipazione il sito Winenews. World’s Best Vineyards, viene ricordato in un comunicato stampa diffuso dalla casa vinicola, raccoglie le cantine più suggestive da tutto il mondo, da visitare almeno una volta nella vita, con l’obiettivo di promuovere l’enoturismo a livello mondiale. Le varie realtà presenti in classifica non sono solo eccellenze dal punto di vista enologico, ma permettono a visitatori e appassionati di vivere esperienze uniche ed esclusive. La Voting Academy che decreta la lista finale è composta da oltre 500 intenditori di vino, sommelier ed esperti di viaggi e turismo, i quali presentano le proprie candidature in base a diversi criteri tra cui la qualità dell’esperienza complessiva, l’atmosfera, la cucina, le attività, il panorama, il personale e il rapporto qualità prezzo. Sono loro che hanno decretato la cantina Antinori nel Chianti Classico ha saputo mettere la maggioranza degli esperti d’accordo. “Avendo seguito la sua costruzione fin dalle prime fasi, la cantina Antinori nel Chianti Classico occupa un posto speciale nel mio cuore - commenta Albiera Antinori, presidente di Marchesi Antinori - Oltre che un onore per la nostra famiglia e per tutta la nostra azienda, questo prestigioso premio appena ricevuto rappresenta un importante riconoscimento per tutto l’’enoturismo italiano. Un movimento che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale e che vede sul territorioitaliano tantissimi esempi di grandissima eccellenza”.

Copyright © 2000/2022