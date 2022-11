Da liquirizia a prosecco, Premi Bandiera Verde alla tipicità … “Oggi Bandiera Verde compie 20 anni, un traguardo che arriva nella Settimana della cucina italiana nel mondo, spingendoci a rinnovare l'impegno per promuovere le nostre eccellenze che vanno supportate”, ha detto il presidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani, Cristiano Fini alla cerimonia di premiazione, aggiungendo che “non smetteremo mai di tenere accesi i riflettori sulle aziende agricole delle aree rurali d'Italia, cuore pulsante delle produzioni di qualità più distintive e autentiche della tradizione agroalimentare tricolore”. Bandiera Verde 2022 porta anche in Albania con il premio Agri-Med che va all'organizzazione Anrd- Albanian Network for Rural Development, 27 realtà locali e internazionali impegnate in progetti di formazione e training per lo sviluppo rurale; una rete che coinvolge i giovani, insieme a Cia, nella piattaforma Rural Youth Hub contro lo spopolamento delle aree interne e a sostegno di nuova imprenditorialità nelle zone montane albanesi. L'Agri-Press va, invece, all'agenzia online WineNews, mentre l'Istituto Statale “J.F. Kennedy” di Monselice si aggiudica la targa Agri-School. Premio di laurea speciale, infine, in memoria del dirigente Cia Pino Cornacchia, fino all'ultimo instancabile difensore dei diritti degli agricoltori.

