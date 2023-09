Ceo Expedia investe a Montalcino, dopo Palazzone anche Albatreti ... Nuovo investimento per Peter Kern nel territorio del Brunello... “Mr. Expedia” investe ancora a Montalcino (Siena): Peter Kern, vice chairman e ceo Expedia Group, leader mondiale nel settore dei viaggi online (i cui siti web includono, tra gli altri, CarRentals.com, HomeAway, Trivago e Vrbo), già proprietario dell’azienda del Brunello “Il Palazzone” con la moglie Kirsten, ha acquisito i vigneti ed il podere della confinante “Albatreti”, realtà con 5 ettari di vigna, di cui 1,7 a Brunello di Montalcino. Lo rende noto il sito internet Winenews, spiegando che la cifra dell’operazione è riservata. Il sito ricorda che per un ettaro vitato a Brunello oggi si parla di cifre tra i 750.000 euro a 1 milione di euro. L’investimento andrà a potenziare la produzione del “Il Palazzone” (tutti i vini usciranno con questa etichetta), che ora conta così complessivamente 12 ettari vigna, di cui poco più di 6 ettari a Brunello, con l’obiettivo aziendale di arrivare ad una produzione complessiva, di tutti i vini, tra le 50.000 e le 60.000 bottiglie all’anno. Mentre il podere Albatreti sarà oggetto di una ristrutturazione pressochè completa. A curare l’affare è stato lo Studio Linguanti dell’avvocato Giulio Linguanti, specializzato in diritto commerciale internazionale ed in “mergers & acquisitions”.

