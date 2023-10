WineNews, Umani Ronchi è Cantina dell'anno per Gambero rosso… La marchigiana Umani Ronchi della famiglia Bernetti è la “Cantina dell'Anno” per Gambero Rosso nella Guida Vini d'Italia 2024, la più importante nel mercato del vino (che sarà presentata ufficialmente il 15 ottobre, a Roma). Lo anticipa WineNews che parla di “ennesimo traguardo di una storia relativamente recente, ma piena di successi”. Fondata nel 1957 da Gino Umani Ronchi, a Cupramontana (Ancona), la cantina è stata rilevata nel 1968 da Roberto Bianchi e dal genero Massimo Bernetti: sarà proprio lui, nel 1973, ad iniziare ad investire sui mercati esteri, da assoluto pioniere. Oggi i vini della Umani Ronchi, oltre 3 milioni di bottiglie, che nascono da 240 ettari di vigna tra Marche e Abruzzo, tra le colline ed il Mar Adriatico, tutti in regime biologico, finiscono sulle tavole dei ristoranti di tutto il mondo. Una cantina “plurale”: tre sono in realtà le cantine, quella di Osimo, quella di Castelbellino, focalizzata sul Verdicchio, e quella di Montepagano, dove il protagonista è il Montepulciano d'Abruzzo. Tra i prodotti top il Pelago, blend di Cabernet Sauvignon, Merlot ed altre uve autoctone del Conero, nato nel 1994, grazie alla collaborazione con l’enologo Giacomo Tachis, che nel 1997 fu nominato miglior vino rosso del mondo al prestigioso International Wine Challenge di Londra. O come il Verdicchio “Vecchie Vigne”, che, con l'annata 2009, fu premiato come Vino Bianco dell’Anno, nel 2012, dallo stesso Gambero Rosso. Ora per la realtà guidata da Michele Bernetti (che è anche presidente dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, ndr) arriva anche il riconoscimento di Cantina dell’Anno. La Umani Ronchi è seguita dall'enologo Giuseppe Caviola.

