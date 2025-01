“Interesse Musk per castello in Toscana”, ma proprietà escludono. Bibbiano “niente contatti” e Montepò smentisce vendita … Elon Musk, patron di X, Starlink e Tesla, starebbe cercando una residenza imponente, anche di rappresentanza, in Toscana. Lo riporta oggi Il Tirreno, secondo indiscrezioni uscite di recente sulla stampa statunitense. Il tycoon sudafricano, si legge, sarebbe stato in vacanza in Toscana a novembre e nel suo mirino ci sarebbero il castello di Bibbiano a Buonconvento, nel Senese, e, sembrerebbe, anche il castello di Montepò a Scansano (Grosseto), in Maremma. “Non abbiamo mai avuto contatti con Elon Musk, né ora né nel 2022”, dice la proprietà del Castello di Bibbiano. Nel luglio del 2022 il patron di Tesla è stato in soggiorno nel resort di Castiglion del Bosco a Montalcino (Siena), a due passi da Bibbiano, ed allora fu il Times a lanciare l’indiscrezione di un interessamento all’acquisto del castello. Notizia anche in quel caso smentita dalla proprietà. Jacopo Biondisanti, proprietario del castello di Montepò, interpellato dal sito internet Winenews, smentisce una possibile vendita a Musk. Non sarebbe però esclusa, si sottolinea, la possibilità di un reale interesse da parte del magnate sudafricano per il castello maremmano.

Copyright © 2000/2025