Vino: Di Amato (Maire) entra nel Brunello di Montalcino … Partnership per sviluppare la Tenuta San Filippo di Giannelli … L’industriale Fabrizio Di Amato presidente e azionista di riferimento del gruppo Maire, colosso tecnologico di impiantistica e ingegneria oil & gas e petrolchimico, con la Maire Investments ha siglato una partnership paritetica con Tenuta San Filippo di Roberto Giannelli a Montalcino (Siena). Lo rende noto il sito specializzato Winenews spiegando che la proprietà si estende su 22 ettari dedicati principalmente alla produzione di Brunello e ricordando che l'azienda è tra le aziende più premiate dalla critica internazionale. Il nuovo investimento apre una fase nuova della cantina, fondata nel 1972. “Dopo un percorso di 20 anni, costellato di sacrifici e impegni, ma anche di importanti riconoscimenti - commenta Roberto Giannelli con Winenews -, sono orgoglioso e felice di dare ulteriore impulso a questa avventura con un amico come Fabrizio Di Amato al mio fianco, per sviluppare ancora di più questo progetto unico, e affrontare insieme l'avvincente sfida di un ulteriore ampliamento dei mercati internazionali”. “Entrare a far parte di questa realtà che rappresenta al meglio la tradizione vinicola del made in Italy, capace di combinare l'autenticità del territorio con la passione e l'innovazione, mi rende felice - aggiunge Di Amato -. Ed insieme all'amico Roberto Giannelli siamo pronti per cogliere le sfide future e valorizzare ulteriormente questo prezioso brand nei mercati internazionali”.

