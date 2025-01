Ansa - Brasil

Elon Musk estaria interessado em comprar castelo na Toscana … Bilionário teria passado férias na Itália em novembro passado … O bilionário Elon Musk, dono da rede social X, Starlink e Tesla, estaria à procura de uma residência imponente na região da Toscana, na Itália. A informação foi divulgada nesta terça-feira (7) pelo jornal “Il Tirreno”, segundo rumores revelados pela imprensa norte-americana nos últimos dias. O magnata sul-africano teria passado férias na Toscana em novembro passado e colocado em sua mira o Castelo de Bibbiano, em Buoconvento, na zona de Siena, além do Castelo de Montepò, em Scansano (Grosseto), na Maremma. “Nunca tivemos contato com Elon Musk, nem agora nem em 2022”, afirmaram os proprietários do Castelo de Bibbiano. A declaração faz referência à hospedagem do bilionário no resort Castiglion del Bosco, em Montalcino, a poucos passos de Bibbiano, em julho de 2022, quando surgiram os boatos sobre o seu interesse de comprar um castelo na região. Os relatos, porém, foram negados pelos proprietários dos imóveis. Em entrevista ao site Winenews, Jacopo Biondisanti, dono do castelo de Montepò, negou uma possível venda. No entanto, destacou que não estaria excluída a possibilidade de um interesse real por parte do magnata pela residência de Maremma.

Copyright © 2000/2025