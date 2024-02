Ansa - Terra & Gusto

Vino: il conte Gaddo Della Gherardesca diventa produttore … Partirà da Bolgheri la sua svolta da imprenditore vitivinicolo… Il conte Gaddo della Gherardesca diventa produttore di vino a Bolgheri (Livorno) in forma autonoma, da solo, da imprenditore vitivinicolo, e non come fatto finora in modo iconico e ridotto cioè con qualche esperimento o limitate produzioni destinate all'uso della famiglia ed agli amici. Lo anticipa il sito specializzato WineNews spiegando che l’erede del Conte Ugolino che fu cantato nella Divina Commedia svelerà a maggio il suo progetto imprenditoriale al Castello di Castagneto Carducci, storica dimora di famiglia. Dunque, il suo impegno non si fermerà alla produzione del rosso Bolgheri Doc, ovviamente, ma guarderà anche ad altri territori-simbolo fra cui Montalcino, la terra del Brunello. Il conte Della Gherardesca, spesso presente nelle cronache aristocratiche e mondane e sempre più spesso anche in quelle del vino, emerge spesso come “testimonial” della Bolgheri dei suoi avi di cui tramanda la storia, ma da ora in poi dà una svolta impegnandosi in questo settore con un altro approccio e lo farà partendo proprio dal borgo cantato dal Carducci col viale di cipressi e oggi territorio-icona del vino mondiale. Bolgheri, sulla costa tirrenica, è diventato celebre per il vino partendo proprio da una intuizione della famiglia Della Gherardesca che dette l'inizio alla sua fortuna enologica di questo fazzoletto di terra sul mare.

