“Anteprima Amarone” slitta al 2022. Nel 2021 la Valpolicella rilancia sul digitale

Con la pandemia che riscrive costantemente il calendario degli eventi del vino, c’è chi posticipa nell’anno gli eventi più importanti (come fatto da Vinitaly, che ha spostato la più importante fiera del vino italiano da aprile a giugno, 20 al 23 giugno, con OperaWine by Wine Spectator il 19 giugno, o dalle “Anteprime di Toscana”, spostate da febbraio al 14 al 21 maggio), e chi, invece, sceglie altri percorsi.

No ad Anteprima Amarone nel 2021, evento che tradizionalmente apriva il “tour” in Italia, sì alla Valpolicella del vino in formato digital: è la scelta, dettata dalla pandemia, del Consorzio dei Vini della Valpolicella, che ha deciso di rimandare al 2022 l’Anteprima dedicata all’annata 2017, ma, allo stesso tempo, di rilanciare l’attenzione sul territorio con un evento online multicanale, previsto il 26 e 27 febbraio 2021, che coinvolga a livello internazionale produttori, istituzioni, buyer e stampa specializzata. “Stiamo lavorando - ha detto il presidente del Consorzio, Christian Marchesini - per essere la prima denominazione italiana che, in questo periodo di difficoltà, vira su una soluzione smart all’avanguardia, aperta ai più moderni sistemi di condivisione in streaming e tasting a distanza, con personal-delivery di campionature ad hoc. Con il “Valpolicella Annual Conference”, in formato digitale, saremo in grado di dialogare con tutti gli stakeholder interessati ad una denominazione che conta ogni anno su un giro d’affari di 600 milioni di euro”.

Si partirà venerdì 26 febbraio, con un focus dedicato ai produttori sui nuovi scenari distributivi di vino nel mondo e sulle nuove scelte in materia di marketing e strategie commerciali; a seguire, via agli smart tasting di Amarone, Ripasso e Valpolicella con la stampa e i buyer internazionali; sabato 27 febbraio, spazio all’evento istituzionale con i principali rappresentanti di Governo del settore Ue e italiani: in primo piano, le politiche nazionali ed europee a sostegno dei mercati. Si prosegue con gli approfondimenti sulla denominazione, un’indagine sul mercato della Valpolicella, e un focus sul cambiamento climatico. Ad anticipare la due-giorni di evento, giovedì 25 febbraio verrà inoltre organizzato un momento di aggiornamento sempre digitale dedicato ai “Valpolicella Wine Specialist”.

Nucleo centrale di Anteprima Amarone sarà una piattaforma che gestirà le dirette streaming web-based (cioè utilizzabile direttamente da browser) in grado di andare live sui principali canali social internazionali. Per un mondo del vino che si fa sempre più “smart”, aspettando di tornale alla normalità.

