Antinori nel Chianti Classico è la cantina più bella del mondo

L’Italia è il Paese più bello del mondo. Per le sue città d’arte, e per i suoi paesaggi, spesso disegnati dalle vigne. E ora, anche per le sue cantine. Perchè la monumentale e visitatissima cantina Antinori nel Chianti Classico, capolavoro architettonico firmato da Marco Casamonti per la famiglia Antinori, che guida uno dei nomi più importanti del vino mondiale, è la n. 1 della “World’s Best Vineyards 2022”, la classifica delle cantine più belle del mondo, rivelata a Mendoza, in queste ore, in Argentina. Un trionfo assoluto per il Belpaese e per uno dei sui simboli enoici, incastonato in quel Chianti Classico che è uno dei territori del vino più intatti e belli del mondo.

“È un risultato che ci gratifica molto - commenta a WineNews l’ad di Antinori, Renzo Cotarella - è frutto di tantissimo lavoro, perchè in questo mondo non ti regala niente nessuno ed è meglio così, perchè aiuta a non montarsi la testa. È un premio non solo per Antinori, ma per tutta l’Italia e per il Chianti Classico, che ci fa molto piacere perchè questa cantina la abbiamo fatta in un momento difficile, come la crisi finanziaria del 2008, ed è un ulteriore segno tangibile, della capacità della famiglia Antinori di guardare a lungo termine e oltre il tempo. È un premio che valorizza il territorio, e una grande soddisfazione perchè le nostre radici sono nel Chianti Classico. Ed è un riconoscimento per una generazione, quella di Piero Antinori, che lascia un’altra perla al territorio, segno di lungimiranza, attenzione, e tanta pazienza, così come i suoi antenati hanno lasciato Palazzo Antinori a Firenze”. Ma il trionfo di Antinori, per l'Italia, è accompagnato anche dalla cantina che ha scalato più posizioni rispetto all’edizione 2021, ovvero Ferrari Trento, leader del Trentodoc, della famiglia Lunelli, balzata dal n. 61 al n. 11. Con una top 50 in cui figura anche un’altra realtà italiana di primo piano, ovvero la siciliana Donnafugata, guidata da Antonio e Josè Rallo, new entry alla posizione n. 45. Sono 9, così, in tutto, le cantine presenti nella “Top 100” 2022, con Antinori, Ferrari e Donnafugata che si aggiungono alle già annunciate Ceretto e Gaja, icone del vino piemontese, salite rispettivamente alla posizione n. 62 e n. 65 rispetto ai risultati del 2021, e, con le new entry di griffe come Villa Sandi, al n. 70, Tenuta Cavalier Pepe al n. 74, Marchesi di Barolo al n. 90 e Tenuta San Leonardo al n. 97.

Una classifica, dunque, che vede sul podio la spagnola Bodegas de los Herederos di Marqués de Riscal, al n. 2 e la cilena Montes al n. 3 (mentre la vincitrice del 2021, Zuccardi Valle de Uco, in Argentina, proprio a Mendoza, è stata promosso nella “Hall of Fame” della World’s Best Vineyard, ndr), che conferma il Belpaese ai vertici del vino, non solo per la qualità e la varietà della sua produzione, ma anche per la sua bellezza diffusa, dal Trentino Alto Adige alla Sicilia.

Focus - La “World’s Best Vineyard 2022”

1 Antinori nel Chianti Classico (Marchesi Antinori) - Italia

2 Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal - Spagna

3 Montes - Cile

4 VIK Winery - Cile

5 Fürst von Metternich-Winneburg’sche Domäne Schloss Johannisberg - Germania

6 González Byass - Bodegas Tio Pepe - Spagna

7 Robert Mondavi Winery - Usa

8 Quinta do Crasto - Portogallo

9 Catena Zapata - Argentina

10 Bodega Garzón - Uruguay

11 Ferrari Trento - Italia

12 Champagne Billecart-Salmon - Francia

13 Château Smith Haut Lafitte - Francia

14 Weingut Dr Loosen - Germania

15 Champagne Taittinger - Francia

16 Soalheiro - Portogallo

17 Trapiche - Argentina

18 Clos Apalta - Cile

19 Quinta da Aveleda - Portogallo

20 Domäne Wachau - Austria

21 El Enemigo Wines - Argentina

22 Château Mouton Rothschild - Francia

23 Château d’Yquem - Francia

24 Opus One Winery - Usa

25 Bodegas Salentein - Argentina

26 Château Pape Clément - Francia

27 Château Pichon Baron - Francia

28 Quinta do Infantado - Portogallo

29 Abadía Retuerta - Spagna

30 Viña Casas del Bosque - Cile

31 Quinta da Pacheca - Portogallo

32 Viu Manent - Cile

33 Maison Ruinart - Francia

34 Familia Torres - Pacs del Penedès Spagna

35 Château Haut-Brion - Francia

36 Henschke - Australia

37 Quinta do Bomfim - Portogallo

38 Creation Sudafrica -Africa

39 Klein Constantia Winery - Sudafrica

40 Estate Argyros - Grecia

41 Craggy Range Winery - Nuova Zelanda

42 Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo - Portogallo

43 Chateau de Berne - Francia

44 Bodegas Vivanco - Spagna

45 Donnafugata - Italia

46 Jordan Vineyard & Winery - Usa

47 Tokara Winery - Sudafrica

48 Quinta do Noval - Portogallo

49 Penfolds Magill Estate - Australia

50 Schloss Gobelsburg - Austria

51 Karam Wines - Libano

52 Midalidare Estate - Bulgaria

53 Château Mercian Mariko Winery - Giappone

54 Delaire Graff Estate - Sudafrica

55 Matias Riccitelli - Argentina

56 William Chris Vineyards - Usa

57 Ridge Vineyards - Monte Bello - Usa

58 Ktima Gerovassiliou - Grecia

59 Château Khoury - Libano

60 D’Arenberg - Australia

61 Bodega Colomé - Argentina

62 Ceretto - Italia

63 Quinta do Vallado - Portogallo

64 SuperUco - Argentina

65 Gaja - Italia

66 Bodega Marqués de Murrieta - Spagna

67 Chateau Oumsiyat - Libano

68 Château Héritage - Libano

69 Van Volxem - Germania

70 Villa Sandi - Italia

71 Seppeltsfield Barossa - Australia

72 Bodega El Esteco - Argentina

73 Ridgeview - Inghilterra

74 Tenuta Cavalier Pepe - Italia

75 Domaine Henri Bourgeois - Francia

76 Vergelegen Estate - Sudafrica

77 Wine Cellar Villa Melnik - Bulgaria

78 Balfour - Inghilterra

79 Rippon - Nuova Zelanda

80 Black Estate - Nuova Zelanda

81 Château Mukhrani - Georgia

82 Viña Casa Marín - Cile

83 Kaiken Wines - Argentina

84 Dragomir Estate Winery -Bulgaria

85 Gusbourne - Inghilterra

86 Schloss Vollrads - Germania

87 Inglenook - Usa

88 Graham’s Port Lodge - Portogallo

89 Domaine Sigalas - Grecia

90 Marchesi di Barolo - Italia

91 Stag’s Leap Wine Cellars - Usa

92 Cloudy Bay Vineyards - Nuova Zelanda

93 Nyetimber - Inghilterra

94 Fratelli Vineyards - India

95 Ata Rangi - Nuova Zelanda

96 Waterkloof - Sudafrica

97 Tenuta San Leonardo - Italia

98 Quinta da Taboadella - Portogallo

99 Cullen Wines - Australia

100 Atibaia - Libano

