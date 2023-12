Vino, consegnati a Verona i riconoscimenti di “Durello and Friends” … A WineNews, a Massimo Zardo e al ristorante l’Oste Scuro di Verona… Sono il direttore Alessandro Regoli e la redazione di WineNews (per la categoria “Giornalista Durello 2023”), il sommelier e divulgatore Massimo Zardo (per “Ambasciatore Durello 2023”) e l’Oste Scuro di Verona (per “Ristoratore Durello 2023”), i vincitori dei riconoscimenti attribuiti durante la ventunesima edizione di “Durello & Friends”, l’evento, curato dal Consorzio di tutela del Lessini Durello e dedicato al meglio delle bollicine berico-scaligere, che quest’anno si è tenuto alla Galleria Filippini a Verona. Il riconoscimento, una Magnum di Durello millesimato 2018 che è stata consegnata il 19 novembre, nasce dalla volontà del Consorzio di premiare i servizi giornalistici (carta, radio-tv, on-line) e le personalità che nel corso dell’anno si sono distinte nell’evidenziare i tratti salienti della Lessinia e delle sue produzioni, in primis il Lessini Durello, spumante simbolo di questo comprensorio produttivo. Le Magnum in premio sono state decorate artigianalmente a mano secondo la tecnica vetro con foglia d’oro.

