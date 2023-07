Assovini Sicilia: il futuro della Sicilia del vino guidato da un triumvirato al femminile

Se il rinascimento della Sicilia del vino è stato guidato da grandi uomini, su tutti Diego Planeta, Giacomo Rallo e Lucio Tasca d’Almerita, che hanno instillato nei loro discendenti ed in tutto il tessuto produttivo della Sicilia la consapevolezza dell’importanza del muoversi insieme, ora a guidare il futuro di un’Isola che è un continente enoico e che ha investito compatta in qualità, bellezza, enoturismo, sostenibilità ed autenticità, sarà un triunvirato tutto al femminile. Perchè alla guida di Assovini Sicilia, associazione che riunisce le quasi cento aziende vitivinicole siciliane più virtuose, è stata eletta Mariangela Cambria, messinese, co-proprietaria dell’azienda vitivinicola Cottanera (insieme ai fratelli Francesco, Emanuele e allo zio Enzo), con Lilly Ferro, alla guida della Casa Vinicola Fazio, come vicepresidente, e Josè Rallo, che, con il fratello Antonio, guida Donnafugata, in veste di consigliere delegato al coordinamento delle attività di finanza agevolata.

“Assovini Sicilia è una associazione complessa, dalle tante anime. Il mio obiettivo è quello di dare continuità allo spirito di squadra e associazionismo voluto dai miei predecessori e di interpretare il ruolo dell’associazione come collante tra le grandi e le piccole cantine. Assovini ha anche il compito di continuare a portare la Sicilia nel mondo. Voglio ringraziare tutti i colleghi che mi hanno voluto e appoggiato” commenta la nuova presidente Mariangela Cambria, specialista in temi di marketing, comunicazione e accoglienza, che così succede al presidente uscente Laurent Bernard de la Gatinais.

La Sicilia è pienamente un continente vitivinicolo dalle mille sfaccettature e diversità dove il vino è veicolo di cultura ed eccellenza”, spiega ancora Mariangela Cambria. Al vertice di un triumvirato al femminile che, come succede a Bolgheri in Toscana (con Albiera Antinori alla presidenza, affiancata da Cinzia Merli de Le Macchiole e Priscilla Incisa delle Rocchetta della Tenuta San Guido), guiderà il progetto di crescita della Sicilia, che passa attraverso le iniziative delle singole imprese, e dalla messa a sistema delle loro specificità in Assovini (del cui nuovo cda fanno parte anche Achille Alessi di Terre di Giurfo, Federico Lombardo di Monte Iato di Firriato, Alberto Aiello Graci di Graci, Santi Planeta di Planeta, Laurent Bernard de la Gatinais di Rapitalà e Costanza Chirivino di Tasca d’Almerita).

