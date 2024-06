Aste: 150.000 dollari per una rarissima 5,5 litri di Domaine de la Romanée-Conti La Tâche 1971

Il mercato dei fine wines e del collezionismo non corre più come una volta, ma le eccezioni ci sono sempre. E lo è davvero, eccezionale, il prezzo di 150.000 dollari che un facoltoso appassionato ha pagato per aggiudicarsi una rarissima bottiglia da 5,5 litri di Domaine de la Romanée-Conti La Tâche del 1971, che nell’asta on line “Iconic Wines from Passionate Collectors” di Bonhams, che si è conclusa il 17 giugno, ha anche segnato il record per una singola bottiglia battuta dalla casa d’aste inglese.

Con il mito di Borgogna, Domaine de la Romanée-Conti, che ha spuntato anche altri 20.000 dollari con una 6 litri di La Tâche del 1994, e 15.000 dollari con una 6 litri di Richebourg, ancora del 1994. Nel complesso, l’asta ha raggiunto un pubblico internazionale con registrazioni provenienti da 11 Paesi tra Americhe, Asia ed Europa, e ha visto un sostanziale aumento di nuovi acquirenti che rappresentano il 22% dei lotti venduti. Con un incasso di 521.363 euro, con il 95% dei lotti aggiudicati.

Copyright © 2000/2024