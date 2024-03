Aste online by Catawiki, il vino cresce come valore di spesa ma si acquistano meno bottiglie

Le aste, comprese quelle online, rappresentano spesso e volentieri un’occasione per trovare un pezzo particolarmente pregiato, da tempo ricercato, qualcosa di speciale da conservare o regalare senza macinare chilometri, a portata di click. E questo vale, più di molti altri prodotti, anche per il vino, nonostante il 2023 sia stato un anno complicato con l’inflazione che ha “morso” il potere di acquisto delle persone. Un fatto che però non ha frenato il mercato delle aste online che sta diventando una modalità sempre più diffusa di acquistare, e vendere, oggetti speciali, con numeri in crescita sia in termini di valore che di volumi. A confermare questa tendenza è Catawiki, un punto di riferimento in Europa per la categoria, con oltre 75.000 oggetti all’asta e 600 aste, ogni settimana, in diverse categorie.

Il vino si è piazzato al quarto posto tra le principali categorie, per spesa, degli italiani (+4%), pari ad oltre 7 milioni di euro, dietro soltanto agli orologi, quella più in crescita (+33%), gioielli (-9%), arte moderna e contemporanea (+2%). Per il numero di oggetti, invece, il vino è al secondo posto, ma in calo del 9%, solo gli oggetti decorativi fanno, comunque, meglio (+14%). Nel 2023, quindi, si è acquistato vino più “caro”, ma un numero di bottiglie inferiore rispetto al 2022.

Risultati, in generale, che sono andati in crescendo con oltre 3 milioni gli oggetti venduti sul portale a livello globale, il 20%su 2022 con oltre il 40% di nuovi utenti che hanno partecipato ad un’asta online facendo per la prima volta un’offerta. Le categorie più gettonate dai nuovi offerenti sono state diverse: dallo scintillante mondo dei lingotti d’oro, agli accessori fashion, tra cui sneakers e borse firmate, fino ai cimeli della cultura pop. Quello italiano si conferma il primo mercato in termini di spesa tra i Paesi chiave in cui è presente Catawiki.

