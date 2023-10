“Barolo en primeur 2023” sbanca: 811.000 euro raccolti in asta, per sostenere progetti sociali

Una cifra monstre: sono 811.000 euro il risultato dell’asta di “Barolo en primeur 2023”, per valore il più importante evento di “wine & charity” d’Italia, battuta poche ore fa dal Castello di Grinzane Cavour tra Alba, New York e Londra. Una somma che testimonia la forza della formula che unisce il re dei vini delle Langhe e la beneficenza, e che ha superato i 769.800 euro dell’edizione 2022. In palio 1.336 bottiglie di Barolo e Barbaresco della vendemmia 2022, riunite in 10 lotti che si aggiungono alle barrique Vigna Gustava, che produce Nebbiolo all’ombra delle mura del Castello di Grinzane Cavour, e la cui vinificazione viene curata dal Centro Enosis Meraviglia dell’enologo Donato Lanati. Il lotto più importante, il “tonneau del Presidente”, è stato aggiudicato per 280.000 euro. Un grande successo, ancora una volta, per l’asta benefica, che è promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e da Fondazione Crc Donare in collaborazione con il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani a sostegno di progetti sociali. Oltre 95 i produttori del Consorzio si sono uniti sotto il nome del Comune di produzione, donando 1.034 bottiglie da 0,75 litri, 242 magnum e 60 jeroboam. Tanti i progetti finanziati, tra questi quelli formativi della Scuola Enologica di Alba.

