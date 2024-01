Barons de Rothschild (Château Lafite Rothschild) arriva in Chablis, con William Févre

Si apre con il botto il 2024 del “merger & acquisitions” nel mondo del vino: Domaines des Barons de Rothschild, gruppo francese proprietario di realtà di primissimo piano come il mito Château Lafite Rothschild, ha acquisito William Fèvre, cantina di primissimo piano dello Chablis, con 78 ettari di vigneto, il più grande possedimento di Grands Crus della denominazione, dalla famiglia Pinault, che, con Artemis Domains, controlla realtà come Château Latour a Bordeaux a Clos de Tart in Borgogna, oltre che lo Champagne Jaquesson.

Un’altra cessione, dunque, per il gruppo di Pinault, che, in pochi mesi, ha acquisito la maggioranza della Maison Henriot, poi rivenduta, a fine 2023, al gruppo Terroirs et Vignerons de Champagne, che possiede, tra le altre cose, Nicolas Feuillatte. Un affare importante per una cifra riservata, ovviamente, che consolida il peso di Barons de Rothschild.

“È ufficiale! Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di William Fèvre nella famiglia Dbr. Non potremmo esser più felici di questo nuovo capitolo per le nostre due aziende, che segna l’evoluzione di Domaines Barons de Rothschild Lafite nell’eccezionale territorio dello Chablis. Domaine William Fevre è rinomato per le sue pionieristiche pratiche di coltivazione biologica, e le nostre due famiglie hanno a lungo condiviso i valori: dal rispetto dell’anima delle nostre terre alla cura per le nostre squadre, fino ad un approccio alla viticoltura rispettoso dell’ambiente. É un incontro fatto nel “paradiso” Chablis”, commenta in una nota su Linkedin, Barons de Rothschild.

