Bere romagnolo, Albana in primis, per sostenere il territorio. E a Bertinoro la sfida dei sommelier

Per aiutare, nel nostro piccolo, le zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione il modo più concreto è quello di sostenere il territorio premiandone il lavoro e le eccellenze, a partire dal vino: “beviamo romagnolo, Albana in primis”, esorta Roberto Monti, presidente Consorzio Vini di Romagna. E, intanto, il 10 giugno, a Bertinoro, 14 sommelier da tutta Italia si sfidano sull’Albana: in palio il prestigioso riconoscimento di “Ambasciatore” della prima Docg a bacca bianca del Belpaese.

“I tanti sommelier che si sfidano in questa competizione confermano che si sta comprendendo il grande potenziale di affermazione dell’Albana nei consumi degli italiani e dei vacanzieri: abbiamo bisogno di comunicatori capaci e appassionati che ci accompagnino al traguardo” aggiunge il presidente Consorzio Vini di Romagna, Roberto Monti.

Il Master Romagna Albana Docg, edizione n. 7, è un omaggio all’Albana, vitigno al centro di una vera e propria rinascita, tanto da sfiorare 1 milione di bottiglie prodotte (nel 2018 erano 700.000), con una crescita degli ettolitri del +31% in 4 anni (6.867 gli ettolitri oggi). La superficie vitata è di 818 ettari, per un vitigno eclettico, prodotto in cinque tipologie: secco, amabile, dolce, passito, passito riserva, con in più la tipologia spumante dolce rivendicabile nella Doc Romagna.

L’evento prende il via con le prove scritte di selezione. Da qui scaturiscono i tre finalisti che si confronteranno pubblicamente in una sfida a colpi di presentazione di fronte a ipotetici clienti, degustazioni alla cieca, abbinamenti gastronomici, racconto su vecchie bottiglie, storia del vitigno ed etichette romagnole. A valutare i partecipanti una giuria di esperti, composta da rappresentanti della sommellerie nazionale e romagnola, dal vicepresidente Assoenologi e dal presidente Consorzio Vini di Romagna. Al vincitore andranno 2.000 euro, uniti al prestigioso riconoscimento di “Ambasciatore” del vitigno nel periodo 2023-2024. Un’ulteriore giuria formata da produttori determina un premio speciale al miglior sommelier comunicatore, scelto fra i tre finalisti.

Il Master Romagna Albana Docg si inserisce nel cartellone di eventi “Borghi e Rocche di Romagna”, che animano il weekend dal 9 all’11 giugno a Bertinoro, all’insegna di spettacoli, enogastronomia, cultura e sport. Tra le proposte wine & food troviamo “Vini e sapori in Rocca”, a cura di Ais Romagna, che dedica anche speciali percorsi di degustazione sull’Albana insieme ad altri prodotti del territorio.

