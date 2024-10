“Best Of Wine Tourism” 2025: la cantina Ottella, nel Lugana, tra le eccellenze mondiali

L’enoturismo è una delle risorse più importanti di tutto il comparto turistico italiano e sempre più importante per le cantine. E non mancano i casi di eccellenza. Come Ottella, nel territorio del Lugana, “una cantina dove arte, ricerca, bellezza, sostenibilità e buon vino si fondono offrendo al visitatore un’esperienza unica”, e che è tra le eccellenze mondiali selezionate dai “Best Of Wine Tourism” 2025 di “Great Wine Capitals”, la rete che riunisce alcune delle più importanti città legate al vino al mondo - Verona, Adelaide (Australia), Bilbao e Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Losanna (Svizzera), Mainz (Germania), Mendoza (Argentina), Porto (Portogallo), San Francisco e Napa Valley (Usa), Valparaìso e Casablanca Valley (Cile), Cape Town (Sudafrica) e Hawke’s Bay (Nuova Zelanda).

Oltre a Ottella, selezionata tra i diversi vincitori di categoria italiani, gli altri vincitori globali del 2025 sono Dandelion Vineyards da Adelaide (Australia Meridionale), Bodegas Bilbaínas da Bilbao e Rioja (Spagna), Maison Rémy Martin da Bordeaux (Francia), Delaire Graff Estate da Città del Capo - Cape Winelands (Sudafrica), Craggy Range Winery da Hawke’s Bay (Nuova Zelanda), Le Agriesperienze da Losanna (Svizzera - Ticino), Weingut Manz da Mainz I Rheinhessen (Germania), Bodega Trapiche Estación 83 da Mendoza (Argentina), Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo da Porto (Portogallo), Napa Valley Wine Train da San Francisco e Napa Valley (Stati Uniti), e Kingston Family Vineyards da Valparaíso I Valle di Casablanca (Cile).

Premi, quelli dei “Best Of Wine Tourism” 2025, assegnati a conclusione della Conferenza Annuale della “Great Wine Capitals”, in questi giorni a Verona, e che “incoronano l’eccellenza nel settore delle cantine e delle attività legate al vino in sette categorie: Alloggio, Esperienze Gastronomiche, Architettura, Parchi e Giardini, Arte e Cultura, Esperienze Innovative di Enoturismo, Servizi di Enoturismo e Pratiche Sostenibili di Enoturismo”. L’edizione di quest’anno ha contato ben 644 partecipanti, riflettendo l’importanza crescente dell’innovazione e dell’eccellenza nel settore del turismo del vino.

