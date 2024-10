Perfetto connubio di vino e hospitality in Veneto: gli 8 vincitori del “Best of Wine Tourism” 2024

Da Pasqua Vigneti e Cantine per la categoria “Esperienze Innovative” a Monteleone21 Masi Wine Experience per la categoria “Pratiche Sostenibili per l’Enoturismo”; da Ottella nella categoria “Architettura e Paesaggio” a Palazzo Montanari nella categoria “Arte e Cultura”; dal parimerito tra Azienda Agricola Sparici Landini - Villa dei Cipressi e Villa Cipolla Pieropan Wine Relais per la categoria “Ricettività” a Castrum Wine Relais & Bistrò per la categoria “Ristorazione”, fino a Itinera Bike & Travel per la categoria “Servizi per l’enoturismo”: sono questi gli 8 vincitori del concorso “Best of Wine Tourism” 2024, che rappresentano l’eccellenza del Veneto tra vino, food e hospitality e che concorreranno per il “Global Best of Wine Tourism Award”, insieme ai candidati premiati nelle altre “Great Wine Capitals” https://www.greatwinecapitals.com/, la rete internazionale che vede Verona come unica area enoturistica italiana.

Ogni anno la giuria internazionale delle Great Wine Capitals - che include Adelaide (Australia), Bilbao e Rioja (Spagna), Bordeaux (Francia), Losanna (Svizzera), Mainz (Germania), Mendoza (Argentina), Porto (Portogallo), San Francisco e Napa Valley (Usa), Valparaìso e Casablanca Valley (Cile), Cape Town (Sudafrica) e Hawke’s Bay (Nuova Zelanda), fresca new entry nella rete - sceglie un vincitore per ciascuno dei 12 Paesi. Tra gli 8 vincitori che sono stati premiati quest’anno il vincitore internazionale per ogni categoria sarà selezionato a conclusione della Conferenza annuale di scena a Verona fino al 24 ottobre.

“Faccio i miei complimenti ai vincitori, che sono stati selezionati tra le 107 imprese protagoniste dell’edizione n. 8 del concorso “Best of Wine Tourism”- commenta Giuseppe Riello, presidente Camera di Commercio di Verona - che vengono presentate nella Guida “Verona Wine and Olive Oil Tourism”, promossa dalla Camera di Commercio con iniziative locali e internazionali e sempre presente negli uffici del turismo provinciali e negli stand fieristici organizzati dalla Regione Veneto in Italia e all’estero”.

Focus - “Best of Wine Tourism” 2024: gli 8 vincitori



Categoria Esperienze Innovative: Pasqua Vigneti e Cantine

“Per aver saputo arricchire la propria identità attraverso la fusione tra espressione culturale e produzione di vini di alta qualità”. Un’azienda storica veronese, di proprietà della famiglia Pasqua e fondata nel 1925. L’ambizione dell’azienda è portare nel futuro tutta l’esperienza vinicola consolidata in oltre 100 anni di storia con codici stilistici rinnovati. L’azienda ha collaborato attivamente con diversi artisti e istituzioni, utilizzando le arti visive come strumento per esprimere la sua identità audace e anticonvenzionale.

Categoria Pratiche Sostenibili per l’Enoturismo: Monteleone21 Masi Wine Experience

“Per l’impegno esemplare nello sviluppo di attività enoturistiche accessibili e responsabili e per l’attenzione alla loro sostenibilità ambientale”. Monteleone21 è un ulteriore complesso architettonico che mette a servizio dell’attuale cantina Masi nuovi spazi dedicati alle attività enoturistiche, direzionali e produttive. Progetto moderno e volto alla sostenibilità, il nuovo centro rappresenta il legame indissolubile tra l’anima di Masi e il suo territorio. L’architettura si integra armoniosamente con il paesaggio della Valpolicella, rispettandolo e valorizzandolo. Monteleone21 rappresenta la quintessenza di un progetto che combina la fruizione del paesaggio naturale e architettura moderna per un turismo sostenibile e offre l’opportunità ai visitatori di esplorare il territorio circostante e il mondo Masi garantendo un’esperienza immersiva unica. La Masi Wine Experience, progetto enoturistico di MasiAgricola, riceve un nuovo importante riconoscimento grazie a Monteleone21. Questo innovativo centro polifunzionale nel cuore della Valpolicella ha vinto nella categoria "Pratiche Sostenibili nell’Enoturismo” del prestigioso concorso “Best of Wine Tourism”, promosso dalle Great Wine Capitals (Gwc) e dalla Camera di Commercio di Verona. Il riconoscimento celebra le imprese vitivinicole che dimostrano un “impegno esemplare nello sviluppo di attività enoturistiche accessibili e responsabili e per l’attenzione alla loro sostenibilità ambientale”



Categoria Architettura e paesaggio: Ottella

“Per avere creato una cantina dove arte, ricerca, bellezza, sostenibilità e buon vino si fondono offrendo al visitatore un’esperienza unica”. Un nuovo sito dal design contemporaneo che combina bellezza, vino e natura, con l’obiettivo di valorizzare l’espressione artistica della cultura italiana. Le aree sotterranee sono destinate alla produzione, mentre la vegetazione in crescita si fonde con l’immagine architettonica del territorio.



Categoria Arte e Cultura: Palazzo Montanari

“Per aver restituito ai visitatori una magnifica villa del XIV secolo, restaurando i numerosi affreschi delle sue sale e offrendo un’esperienza enoturistica dove passato e presente coesistono in armonia”.

È una villa veneta con una torre colombaia del XIV secolo: attraverso i vari interni, si possono ammirare le imprese dell’Orlando Furioso, le storie degli dèi tratte dalle “Metamorfosi” di Ovidio e passaggi dalle Sacre Scritture. La famiglia Nicolis ha trasformato questo luogo in uno scenario indimenticabile per degustare gli ottimi vini di loro produzione.



Categoria Ricettività, parimerito:



Azienda Agricola Sparici Landini - Villa dei Cipressi

“Per la magica atmosfera di Villa dei Cipressi, che offre l’opportunità di vivere momenti indimenticabili in un luogo ricco di opere d’arte, di storia e di ottimi vini”. Negli anni ‘50, la nobildonna italiana Maddalena Sparici e il marito Remo Landini hanno scelto di trasferirsi in una villa a Sona, paese a metà tra Verona e il lago di Garda. Maddalena, appassionata di vino, ha colto l’opportunità di riscoprire gli antichi vigneti della tenuta e ha deciso, nel 1963, di produrre vino per conto suo. Il nome della cantina? Sparici Landini. Oggi la Villa e la sede della Cantina aprono le porte agli enoturisti per degustazioni e soggiorni.



Villa Cipolla Pieropan Wine Relais

“Per aver creato in una antica Villa Veneta una location raffinata ed elegante dove si respira l’amore per l’architettura il design e il buon vino”. Il Wine Relais Villa Cipolla Pieropan si trova all’interno di una villa veneta del ‘500, a Tregnago (Verona), restaurata nei minimi dettagli, combinando l’essenzialità dello stile moderno ad un recupero stilistico che richiama le dimore storiche veneziane. Ogni stanza è unica, arricchita da decori rétro e pezzi unici di proprietà della famiglia Pieropan.



Categoria Ristorazione: Castrum Wine Relais & Bistrò

“Per l’offerta enoturistica e in particolare per il Wine Bistrò dove gustare le specialità del territorio in ambiente ricco di storia e di tradizione”. Castrum Wine Bistrò è un locale concept della Valpolicella, nel cuore romantico del borgo medievale di Castelrotto, dove degustare i vini della cantina Giampiero Borghetti, accompagnati da prodotti gastronomici del territorio. L’esperienza diventa ancora più coinvolgente con il soggiorno nelle raffinate camere o nelle luxury suites del Castrum Wine Relais.



Servizi per l’Enoturismo: Itinera Bike & Travel

“Per l’impegno nel realizzare un’offerta enoturistica che trasforma l’esperienza su due ruote in un itinerario sostenibile e gourmet”. Itinera Bike & Travel è un piccolo Tour Operator specializzato in cicloturismo e viaggi su misura nell’area di Verona, Valpolicella, Lago di Garda e Nord Italia. Fondato nel 2009, offre tour con visite e degustazioni, itinerari per chi ama viaggiare in bicicletta e vacanze in minivan per piccoli gruppi.

