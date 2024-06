Bitburger, Coca-Cola e affari d’oro per la birra in Uk: il food & beverage ad Euro 2024

Il legame tra il mondo dello sport e l’industra del food & beverage è di lunga data. Nel corso dei decenni, sovente, numerosi campioni e big delle varie discipline hanno messo il loro volto accanto a dei prodotti di largo consumo, generando una popolarità, di riflesso anche per gli stessi atleti, con pochi eguali. I grandi “brand”, compresi quelli ben noti a livello nazionale ma con una dimensione meno globale, hanno sempre avuto una grande attenzione per gli eventi sportivi più importanti. E non poteva che essere così anche per gli Europei di Calcio che inizieranno il 14 giugno in Germania, appuntamento che catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati dello sport più popolare al mondo. La birra ufficiale del torneo sarà Bitburger, partner nazionale di Uefa Euro 2024, marchio ben noto in Germania e già legato al mondo del calcio come dimostra la lunga partnership come sponsor del Bayer Leverkusen, la squadra campione di Germania e vincitrice della Coppa nazionale, sconfitta soltanto dall’Atalanta nella finalissima di Europa League. Ad Euro 2024 i prodotti Bitburger saranno presenti negli stadi, nelle fan zone ufficiali e negli eventi delle città ospitanti. Non mancheranno le birre analcoliche, sempre più in evidenza negli eventi sportivi, comprese le prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Tra gli sponsor globali dell’evento calcistico continentale c’è anche Coca-Cola, una delle bevande più consumate al mondo, partner dal 1988 degli Europei di calcio, e sponsor ufficiale delle bevande analcoliche del torneo che sta per iniziare e con uno spot ad hoc “on air” dedicato ad Euro 2024. Tra gli sponsor ufficiali nazionali figura anche il nome di Wiesenhof, importante produttore di carne della Germania.

Ma non c’è dubbio che il pallone porterà, indirettamente, anche ad aumentare i consumi delle bevande un po’ in tutto il mondo, ad iniziare dalla birra, particolarmente gettonata nei mesi estivi e sinonimo per molte persone di “condivisione”. Secondo una ricerca di Takepayaments, in Uk saranno consumate 604,5 milioni di pinte durante il torneo di calcio per una spesa totale dedicata alla birra che potrebbe superare i 2,4 miliardi di sterline. Per la gioia di produttori e pub ...

