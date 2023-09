Bollicine d’autore & sostenibilità: la liason d’intenti tra Franciacorta e Orticolario

Un sistema valoriale comune, basato sulla sostenibilità, lega il Consorzio del Franciacorta, blasonato territorio della spumantistica made in Italy, ad Orticolario, evento artistico dedicato alla cultura del paesaggio: una liason d’intenti che si concretizza in una serie di eventi in cui le bollicine d’autore saranno protagoniste nel suggestivo scenario di Villa Erba, a Cernobbio. A partire dal “Festival del Franciacorta”, il 25 settembre, con la presenza di 33 cantine - da Barone Pizzini a Bellavista, da Ca’ del Bosco a Guido Berlucchi, da Monterossa a Contadi Castaldi, da Mosnel a Ricci Curbastro, da Uberti ad Antica Fratta, e molte altre - per proseguire poi nel corso di Orticolario, edizione n. 13 (28 settembre-1 ottobre), quando il Franciacorta sarà presente all’ora dell’aperitivo con una selezione di vini di diverse tipologie, che accompagneranno esposizioni di piante rare e da collezione, artigianato artistico e design, incontri laboratori, performance ed esperienze.

“Per noi è un vero onore essere partner di Orticolario e aprire idealmente questa manifestazione così importante, che avrà luogo qui a Villa Erba - ha spiegato Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta - siamo orgogliosi non solo per il prestigio dell’evento, ma anche per essere presenti in questo territorio, una zona d’Italia di primissimo interesse dal punto di vista turistico e della ristorazione, che presenta standard di varietà e qualità altissimi. Invitiamo quindi operatori, addetti ai lavori e appassionati a raggiungerci e scoprire insieme le eccellenze di questa splendida area del nostro Paese”.

Il Festival sarà un’occasione per dialogare con i produttori e per conoscere più da vicino il mondo Franciacorta. A partire dalle degustazioni: dalle ore 18 alle ore 21 il pubblico potrà assaggiare i vini (20 euro, biglietti disponibili a questo link); inoltre, dalle ore 16 alle ore 21, sarà presente un banco d’assaggio, basato su un percorso di degustazione dedicato al Franciacorta, alle sue diverse sfumature e interpretazioni. Nella giornata sarà, inoltre, possibile partecipare a due masterclass (su invito ed a pagamento) di approfondimento, entrambe condotte dal sommelier Nicola Bonera: la prima, dal titolo “Franciacorta alla cieca: Chardonnay vs Pinot Nero, riesci a riconoscerli?” (ore 17) e la seconda avrà come focus il tema “A spasso nel tempo: percorso di degustazione tra diverse annate di Franciacorta”.

“La squadra di Orticolario è orgogliosa di questa collaborazione - afferma Moritz Mantero, presidente di Orticolario - una vera condivisione di valori perché il Consorzio Franciacorta fa della sostenibilità una bandiera che noi, di Orticolario, promuoviamo fin dalla nostra prima edizione nel 2009. È un concetto che deve essere diffuso con ogni iniziativa, per contribuire a salvaguardare il nostro pianeta. Sorseggiando un bicchiere di Franciacorta, oltre ad assaporare un gusto speciale, brindiamo alla consapevolezza di sostenere un progetto condiviso di estrema importanza”. La cena, che ha sancito la collaborazione tra Consorzio Franciacorta e Orticolario, di scena, nei giorni scorsi, a Serra di Villa del Grumello, con numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, della comunicazione digitale e del giornalismo, come Mariasole Pollio, Catherine Poulain, Flavia Arditi, Eleonora Carisi, Chiara Maci e Sarah Balivo, ed un menu ad hoc a cura dello chef Davide Oldani.

