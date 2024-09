Bollicine d’autore tra cantine e castelli: torna il “Festival Franciacorta” (13-15 settembre) 

Le bollicine di uno dei territori più prestigiosi dell’Italia del vino sono il fil rouge che lega gli eventi e le location del “Festival Franciacorta in Cantina” (13-15 settembre), edizione n. 25, uno degli appuntamenti più amati e attesi dagli appassionati, che si snoda tra cantine, castelli, monasteri e dimore storiche, tra tasting e mostre d’arte, visite guidate e concerti, show cooking e incontri con chef famosi: saranno 70 le cantine che apriranno le loro porte - da Bellavista a Ca’ del Bosco, da Castello Bonomi a Montenisa, da Contadi Castaldi a Mosnel, da Castelveder a Lo Sparviere, da La Montina a Ricci Curbastro, da Uberti ad Antica Fratta, da Camillucci a Mirabella, qui l’elenco completo - con degustazioni, verticali, approfondimenti sul metodo e sulle diverse tipologie di Franciacorta ed incontri con i produttori. Non mancheranno momenti di approfondimento e riflessione (con il convegno “Festival Franciacorta compie 25 anni”, in cui addetti dei lavori ed esperti faranno il punto su come il festival può evolversi nei prossimi anni, con focus su nuove tendenze, esperienze immersive ed uso dei social media per raggiungere nuovi pubblici).

Il “Festival Franciacorta in Cantina”, voluto dal Consorzio, una delle organizzazioni di imprese del vino tra le più valide e attive del nostro Paese - promotore di grandi eventi anche al di fuori del settore, dalla Mille Miglia alla Guida Michelin (in Italia e negli Usa), dagli Emmy Awards alla Milano Fashion Week, oltre ad eventi nella ristorazione di livello in Italia e nel mondo - è un’occasione unica per trascorrere un weekend immersi nell’atmosfera di un territorio dal grande fascino: oltre alle visite in cantina, si potranno fare tour a piedi e in bicicletta tra i vigneti, picnic tra i filari, esperienze enogastronomiche, street food, musica dal vivo ed escursioni in mongolfiera. Ma si potranno anche sperimentare menu speciali in abbinamento ai vini Franciacorta nei ristoranti, laboratori di cucina, showcooking e incontri con chef rinomati che condivideranno segreti e ricette della tradizione locale, e numerose attività culturali con visite guidate ai monumenti storici, mostre d’arte e concerti, tra monasteri, castelli e dimore storiche immerse tra i vigneti. Ogni angolo del territorio franciacortino - ormai diventato un punto di riferimento per la spumantistica Metodo Classico del Belpaese, con vini posizionati nell’alto di gamma del mercato, nonché uno dei territori di maggior successo per l’enoturismo - si animerà con attività che celebrano la cultura, la tradizione e soprattutto il vino. Anche ad Erbusco il Consorzio Franciacorta offre degustazioni guidate con “Good Senses”, un’esperienza che permetterà di apprezzare ogni sfumatura del Franciacorta attraverso un percorso multisensoriale.

Importante momento di riflessione nel convegno “Festival Franciacorta compie 25 anni”, che celebra un importante traguardo e si concentra sulle prospettive future, dove esperti nei campi del marketing, della tecnologia e dell’innovazione offriranno la visione su come il Festival potrà evolversi nei prossimi anni: dalla sostenibilità al turismo esperienziale, dall’aspetto wellness e benessere ai nomadi digitali, si affronteranno le nuove tendenze e i target di domani.

Tra i molti eventi in calendario, Freccianera (il brand che riunisce tutti i Franciacorta prodotti dalla Fratelli Berlucchi) lancia “La panchina dorata”: il 13 settembre (venerdi) al tramonto sarà inaugurata una magica seduta del colore del Franciacorta, circondata da vigneti, per scoprire le colline del territorio da un nuovo punto di vista; e, per l’occasione, brindisi speciale con Franciacorta Riserva Casa delle Colonne 2011 e 2012. Ricchissimo il programma delle tenute franciacortine del Gruppo Terra Moretti Vino, che sono Bellavista, Contadi Castaldi e Convento Santissima Annunciata: a Bellavista, tornano le stelle, con la cucina dello chef Carlo Cracco, che firmerà il pranzo e la cena (14 settembre, sabato); a Contadi Castaldi, si accenderà la terrazza con le voci e la musica dei suoi dj per un festival super cool: in terrazza, gli assaggi verranno accompagnati dalla proposta di quattro food truck (e, sempre il 14 settembre, è di scena uno showcooking a quattro mani con Fabrizio Nonis e lo chef stellato Marco Galtarossa); nel Convento della Santissima Annunciata, sul Monte Orfano (sui 450 metri, ndr), arte e natura saranno le protagoniste con la mostra dell’artista bresciana Sara Landriscina, che farà da sfondo alle visite e alle degustazioni nel giardino e nel chiostro, e alla cena conviviale sotto le stelle (14 settembre). Le Cantine di Franciacorta, tra le più famose e fornite enoteche, organizzano il 14 e 15 settembre una degustazione unica di Satèn: protagoniste 40 aziende vinicole del territorio, selezionate fra le più blasonate e quelle emergenti più interessanti; ogni azienda proporrà due tipologie di Franciacorta, il Satèn ed un’altra a sua scelta, e gli assaggi saranno accompagnati da un raffinato buffet (in programma quattro sessioni al giorno, di due ore circa ciascuna). L’azienda Montina propone il “Picnic in Vigna”, un’immersione nella natura e nei suggestivi vigneti franciacortini: accolti sotto una pergola verdeggiante, gli ospiti, dopo una visita in cantina con degustazione guidata, potranno assaporare prelibatezze del territorio, magistralmente preparate dagli chef di Villa Baiana e accompagnate dai Franciacorta di Montina. Castello Bonomi, tenuta della famiglia Paladin, accoglierà i visitatori ed appassionati per degustare le proprie bollicine classiche ed il Franciacorta Cuvée 1564 Brut Nature Millesimato 2017, il primo e unico Franciacorta con il 10% di Erbamat, vitigno autoctono che dona una spinta in più. Un’occasione unica per visitare l’unico château del territorio, alle pendici del Monte Orfano, circondato da un parco secolare e da splendidi vigneti che si sviluppano a gradoni, recintati da un muro a secco risalente a metà Ottocento.

