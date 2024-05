Bordeaux, 9 châteaux confiscati e 1 milione di euro di multa per un uomo d’affari cinese

Negli scorsi anni, gli acquisti di châteaux di Bordeaux da parte dei ricchissimi cinesi, erano una notizia all’ordine del giorno. Ma non sono mancate anche vicende turbolente, e ora un tribunale francese ha deciso di confiscare nove castelli di Bordeaux acquistati da un magnate cinese condannato per riciclaggio di fondi del Governo cinese. Il condannato è Naijie Qu, 63 anni, riporta, tra gli altri, Rfi (Radio France International), un ricco uomo d’affari, appassionato di vini di Bordeaux e a capo del Gruppo Haichang, un conglomerato commerciale e marittimo con interessi nel settore immobiliare, turistico e agricolo con sede nella città portuale cinese Nord-Orientale di Dalian. Haichang è stato uno degli investitori più ambiziosi in una corsa all’acquisto da parte della Cina delle più famose regioni vinicole francesi all’inizio degli anni 2010. Ma l’avventura del milionario, da tempo sotto la lente della giustizia (come avevamo riportato qui) si è conclusa nei giorni scorsi davanti al Tribunale penale di Parigi, che ha condannato l’imprenditore cinese a una pena detentiva sospesa di tre anni e a una multa di un milione di euro.

La multa è stata di 400.000 euro superiore a quella richiesta dai Pubblici Ministeri, che avevano chiesto una pena detentiva sospesa di quattro anni. Il Tribunale ha anche ordinato la confisca dei debiti e di nove castelli di Qu, per un totale di 35,5 milioni di euro.

La polizia francese ha sequestrato le tenute nel 2018 dopo aver trovato prove di frode fiscale e di utilizzo di documenti falsi, tra cui quelli per ottenere un prestito di 30 milioni di euro dalla filiale della banca cinese Icbc a Parigi. Gli oltre venti castelli di Bordeaux di Qu, che gli sono costati circa 60 milioni di euro, riporta ancora Rfi, sono stati intestati alla moglie a Hong Kong tramite una serie di società di comodo elaborate e denominate nel paradiso fiscale delle Isole Vergini britanniche.

