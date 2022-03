“Bordeaux Wine Week” (23-26 giugno 2022): Climate Change e mercati protagonisti

Dopo il “Wine Paris & Vinexpo Paris” di febbraio ed il “Vinexpo America” ed il “Drinks America” in marzo, in Francia, a giugno, è di scena la “Bordeaux Wine Week”, il fulcro degli eventi del vino, con due appuntamenti firmati Vinexposium: il Simposio “Act for Change” e “Wow!”, che metteranno al centro tavole rotonde sulla gestione del vigneto e incontri dedicati ad aspetti commerciali.

Il Simposio “Act for Change”, di scena il 20 e 21 giugno, nella cornice de La Cité du Vin, metterà al centro il ruolo e l’impegno dell’industria del vino nella COP 26 dell’Onu, che, da Glasgow, ha rilanciato l’impegno delle grandi economie del mondo contro il Climate Change, diventato ormai una priorità globale. Esperti e protagonisti del mondo del vino tratteggeranno così i cambiamenti che produzione e distribuzione di vino ed alcolici vivranno da qui al 2030. La prima giornata di “Act for Change” si concentrerà sui cambiamenti nei consumi e nei consumatori, sui cambiamento climatico e sulle tensioni geopolitiche, e su come questi tre aspetti influenzeranno l’industria del vino nei prossimi anni. La seconda, invece, affronterà il ruolo dell’innovazione nella trasformazione delle pratiche in vigneto e in cantina, e la rivoluzione nella distribuzione di vino e alcolici nel mondo di domani.

I meeting di “Wow!”, invece, andranno in scena il 22 e 23 giugno, e saranno interamente dedicati a vini e distillati, con certificazione ambientale e in un format rigorosamente business to business, con i produttori, selezionati in base a specifiche ben precise, che avranno l’opportunità di incontrare buyer francesi ed internazionali, attraverso un programma di incontri che faccia incontrare domanda ed offerta.



Focus - La “Bordeaux Wine Week”

Nella “Bordeaux Wine Week”, dal 23 al 26 giugno, ci sarà, anche la Festa del Vino di Bordeaux (“Bordeaux Fête le Vin”), firmata dal Civb - Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux: una strada del vino all’aperto, lungo la Gironda, in cui trovano spazio le diverse denominazioni di Bordeaux e della Nuova Aquitania. Ed il 16 giugno, aspettando l’evento principale, saranno ristoranti ed enoteche della città ad ospitare gli eventi della Festa del Vino di Bordeaux. Non ci sarà solo il vino nella sua forma più ovvia, ma anche il vino come forma d’arte, con la mostra “Picasso, l’effervescenza delle forme” che porterà (dal 15 aprile) alla Cité du Vin e fino alla fine della “Bordeaux Wine Week”, 80 opere che raccontano il rapporto tra il grande artista spagnolo ed il vino, in arrivo dai “Museo Picasso” di Barcellona e Parigi e da collezioni private. Infine, dal 16 al 19 giugno, il weekend dei “Grands Crus di Bordeaux”, organizzato dall’Union des Grands Crus de Bordeaux, in cui scoprire 120 Grands Crus di Bordeaux attraverso degustazioni, visite in cantina e cene negli chateaux e a Bordeaux.

