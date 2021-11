Borgogna, vendemmia da minimi storici, ma che exploit le spedizioni nel 2021

Tempo di bilanci in Borgogna, territorio chiave per la viticoltura di Francia, dove vengono prodotti alcuni dei fine wine più quotati e scambiati al mondo, che ha messo in cantina una vendemmia particolarmente scarsa, dopo un anno tutt’altro che semplice. Come raccontano i dati rivelati dal board di “Vins de Bourgogne”, la produzione si attesterà sui 900-950.000 ettolitri, di gran lunga la più povera, da un punto di vista produttivo, degli ultimi 25 anni, e ben al di sotto della media del periodo 2017-2021 (1,4 milioni di ettolitri). Numeri che, sul breve periodo, non avranno un impatto determinante sulle vendite, perché gli stock, alla fine della campagna 2020/2021, sono stimati in 1,2 milioni di ettolitri, più o meno sugli stessi livelli delle campagne 2016/2017 e 2017/2018, quando c’era da fare i conti con la scarsità della vendemmia 2016, ma guardando avanti i wine merchant della Borgogna dovranno essere bravi a gestire la scarsità della produzione 2021 sui diversi mercati.

Che, nei primi 9 mesi 2021, hanno vissuto una vera e propria rinascita, con le spedizioni che hanno fatto segnare il +21,8% a volume ed il +26,4% a valore sullo stesso periodo del 2019 - l’anno che ha preceduto la pandemia - per un fatturato di 957 milioni di euro, un record assoluto. Nel 2020, comunque, in un contesto durissimo per i vini a denominazione di Francia, che hanno perso, sul 2019, il 12,7% in valore, i vini di Borgogna hanno limitato le perdite in un misero -0,7%, chiudendo sopra 1 miliardo di euro. Tornando ai primi 9 mesi 2021, la sospensione dei dazi imposti da Trump (pari al 25%), ha restituito slancio alle spedizioni verso gli Usa, primo mercato, sia a valore che a volume, per i vini di Borgogna, cresciuti del 14% a volume e del 10% a valore sui primi nove mesi del 2019, per un totale di 198,9 milioni di euro.

Ancora meglio ha fatto in Gran Bretagna, dove le spedizioni sono cresciute del +20% in volume e del +37,1% a valore, a quota 137,8 milioni di euro. Terzo mercato dei vini di Borgogna si conferma il Giappone, dove le oscillazioni sul 2019 sono minime: +3,2% in volume e +1,9% a valore, a 89,8 milioni di euro. Che la Borgogna, come successo a suo tempo a Bordeaux, abbia nell’Asia un mercato privilegiato è confermato anche dai numeri di Hong Kong: +30,6% in volume e +30,7% a valore, per un totale di 63 milioni di euro di vino spedito nel porto di transito di tutti i grandi vini del mondo. Ottime anche le performance del Canada, che segna il +28,1% a volume ed il +31,9% a valore, a 55,8 milioni di euro. Segue la Svizzera, con 41 milioni di euro di vino importato dalla Borgogna (+18,6%), davanti a Belgio (39,5 milioni di euro, +33,5%), Cina (38,4 milioni di euro, +79,5%), Danimarca (30,5 milioni di euro, +72,3%) e Svezia (27,5 milioni di euro, +20,1%). Fuori dalla top ten, curiosamente, resta la Germania, l’unico Paese (insieme agli Emirati Arabi) con il segno meno: -4,6% delle importazioni, per un giro d’affari di 21,2 milioni di euro. Distante l’Italia, a quota 12 milioni di euro, ma in enorme ascesa: +40,6%.

