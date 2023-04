“Campionato Mondiale della Pizza” 2023: il miglior pizzaiolo del mondo è Giuseppe Criminisi

La pizza più buona del mondo? Si mangia in Sicilia. È Giuseppe Criminisi, della pizzeria Il Carretto di Racalmuto, il miglior pizzaiolo del mondo, vincitore della “Pizza Classica” al “Campionato Mondiale della Pizza” 2023, di scena nei giorni scorsi a Fiere di Parma, con oltre 700 pizzaioli in gara provenienti da 52 Paesi. Ad aggiudicarsi il “Trofeo Heinz Beck” dello chef tre Stelle Michelin de La Pergola del Rome Cavalieri a Roma, Alessandro Caliolo del ristorante pizzeria Il Vulcano a San Vito dei Normanni, in Puglia.

Nelle gare di cottura, la miglior “Pizza napoletana Stg” è quella di Vincenzo Mansi, la “Pizza in pala” di Antonio Di Tella (Toscana) e la “Pizza in teglia” di Valentino Clemente (Toscana). La “Pizza senza glutine” più buona è quella di Domenico Vassallo (Veneto), e per la “Pizza a due” vincono Raffaele di Stasio e Cristian Tolu (Lombardia e Sardegna). Nelle gare di abilità, vincono la “Pizza più larga” di Daniele Pasini (Emilia-Romagna), lo “Stile libero” di Francis Tolu Botella (Spagna) e Andrea Bandinelli (Toscana), il “Pizzaiolo più veloce”. Premi Speciali, infine, a “La Pizza del Cambiamento” e sostenibile di Giulia Vicini (Lombardia), e riconoscimento del Parmigiano Reggiano sempre a Giuseppe Criminisi.

Oltre all’Italia, i Paesi più rappresentati dell’edizione n. 30 del “Campionato Mondiale della Pizza” sono stati Francia, Usa, Portogallo, Spagna, Ungheria, Brasile e Polonia, con le new entry di Algeria, Cile, Egitto, Finlandia, Giappone, Guatemala, Kuwait, Messico, Principato di Monaco, Paraguay, Polonia, Porto Rico e Repubblica Ceca. E dai quali pizzaioli e pizzaiole si sono sfidati in oltre 1.000 gare di cui 930 gare di cottura e di abilità tra le quali sono stati decretati i migliori pizzaioli del 2023.

Copyright © 2000/2023