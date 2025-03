Canali social Francesco Lollobrigida

Il Ministro Lollobrigida tramite i suoi social ha evidenziato l'analisi di Winenews dei dati Istat

Nel 2024, le esportazioni del nostro settore vitivinicolo hanno raggiunto la cifra record di 8,1 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% rispetto al 2023. Un traguardo straordinario che dimostra la forza, la qualità e la competitività del vino italiano, autentico ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Difendere e valorizzare le nostre eccellenze significa proteggere l’identità e la ricchezza dell’Italia. Il Governo Meloni è in prima linea per garantire strumenti concreti a sostegno delle nostre imprese, per rafforzare la loro presenza sui mercati internazionali. Il vino italiano non è solo un prodotto: è tradizione, cultura e lavoro. È un pilastro dell’economia nazionale e continueremo a lavorare affinché cresca e si affermi sempre di più a livello globale.

