“Cantine Aperte” 2024, l’evento che ha fatto nascere il turismo del vino in Italia

È l’evento che ha contribuito alla nascita del turismo del vino in Italia, un fenomeno che oggi coinvolge milioni di persone in Italia e da tutto il mondo, e le cui “wine & food experience” hanno un ruolo sempre più fondamentale nel sostenere i consumi, soprattutto tra i giovani che, per appassionarsi, a degustazioni e masterclass preferiscono occasioni più semplici e conviviali, l’abbinamento con la cucina e il “matching” con la cultura, l’arte, la musica o lo sport. E che il vino non racconti solo se stesso nel calice, ma i valori di cui si fa portatore verso di loro, e che sia il “medium” per conoscere i territori e le loro bellezze per i legami che ha con la loro storia, cultura, natura e con le loro comunità. Come da tradizione, il 25 e il 26 maggio è tempo di “Cantine Aperte” 2024, all’edizione n. 31, con le aziende del Movimento Turismo del Vino di tutta Italia pronte ad accogliere gli eno-appassionati nei territori in cui nascono i grandi vini italiani.

Da oltre 30 anni, “Cantine Aperte” è la festa dell’enoturismo che abbraccia tutte le Regioni italiane, dal Piemonte alla Toscana, dal Trentino Alto Adige alla Puglia, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, dal Veneto all’Abruzzo, dal Lazio alla Campania, grazie alle tante attività in cantina e all’aria aperta promosse dalle aziende per tutta la famiglia. Questo storico evento che, dalla nascita del Movimento Turismo del Vino, accompagna gli enoturisti alla scoperta delle cantine e dei territori del vino italiani, negli anni, ha visto sempre più persone curiose e appassionate che si approcciano al vino partendo dalla conoscenza del territorio e dal racconto dei produttori, attraverso esperienze che oggi vanno ben oltre la degustazione.

Anche questa edizione di “Cantine Aperte” sarà all’insegna del bere bene, per sostenere il consumo responsabile e consapevole del vino, coniugando il piacere della degustazione ad attività storico-culturali e naturalistiche. Valorizzazione dei vini del territorio e delle produzioni locali, contatto con la natura, passione per l’ospitalità e piacere della condivisione, sono i pilastri portanti i produttori vogliono diffondere agli amanti del vino e non solo. Ma “Cantine Aperte” 2024 non celebra solo la passione per il vino, ma anche il desiderio di scoprire i luoghi enologici più suggestivi della Penisola, condividendo esperienze, racconti e soprattutto un buon calice di vino con i produttori e tutta la vivace community di eno-appassionati. E lo fa con un programma ricco di degustazioni anche di prodotti del territorio, laboratori didattici, pic-nic, pranzi, cene ed aperitivi al tramonto, passeggiate, trekking e escursioni in bici in vigna, visite nei borghi in cui si trovano le aziende, mostre e spettacoli, organizzate con passione e cura dalle cantine.

