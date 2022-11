Capace di unire medicina e piacere, è la vite la “Pianta Medicinale dell’Anno 2023”

Una pianta versatile, capace di fornire piacere ma anche sostanze medicinali: la vite Vitis Vinifera è la “Pianta Medicinale dell’Anno 2023”. Il premio viene assegnato ogni anno dall’associazione tedesca NHV Theophrastus, che si occupa di rimedi naturali e naturopatia, e ha sede a Monaco di Baviera. “La vite ci riserva una grande quantità di sostanze medicinali, soprattutto nei suoi frutti e nei suoi semi, ma anche nelle sue foglie”, spiega Konrad Jungnickel, naturopata e presidente del comitato di selezione. Gli ingredienti più importanti della pianta sono la vitamina B6 e l’acido folico, i flavonoidi, gli antociani e i tannini. Le foglie di vite rossa sono riconosciute nel trattamento dei disturbi venosi. I semi e la buccia dell’uva contengono, tra l’altro, polifenoli antiossidanti e quindi protettivi per le cellule. Gli estratti possono essere ingeriti sotto forma di tè o capsule o per uso esterno come gel e unguenti. La motivazione del premio non menziona, però, se bere un bicchiere di vino possa avere effetti benefici.

