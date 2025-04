Capire i cambiamenti del cibo per affrontarli scientificamente: torna il “Food&Science Festival”

L’agricoltura alla ricerca degli strumenti necessari per affrontare il cambiamento climatico, le innovazioni tecnologiche che possono aiutare questo processo in una transizione energetica che deve tener conto delle fonti rinnovabili e della gestione delle emissioni. E poi la sicurezza - ma anche il benessere - alimentare, e il filo diretto in tal senso da instaurare con la governance politica, in Italia e in Europa, in un quadro di economia circolare e lotta agli sprechi che tuteli la biodiversità e l’agroecologia. Come è cambiata la comunicazione, in che maniera si sono modificati gli stili di consumo, come garantire l’equità sociale ed economica e quali sono i collegamenti tra salute, cibo e nutrizione. Questo il focus dell’edizione n. 9 del “Food & Science Festival” che anche quest’anno torna di scena a Mantova (16-18 maggio) - promosso da Confagricoltura Mantova, ideato da Frame-Divagazioni scientifiche e organizzato da Mantova Agricola - e dedicato al tema “Cambiamenti”. Oltre 150 incontri con più di 130 ospiti attesi in un palcoscenico a cielo aperto nella città dei Gonzaga, in cui scienziati, accademici, divulgatori, addetti ai lavori ed esperti si confronteranno sulle conseguenze e implicazioni che le trasformazioni nel consumo e nella produzione di cibo hanno sulle nostre tavole e nelle nostre vite. Per tre giorni il settore agroalimentare verrà esplorato da molteplici punti di vista grazie alla presenza di alcuni tra i principali esponenti del più attuale panorama scientifico e culturale. Tra questi anche l’astronauta Paolo Nespoli e il divulgatore scientifico Adrian Fartade, che saranno protagonisti della conferenza serale del Food & Science Festival; Vittoria Brambilla, ricercatrice di biologia vegetale all’Università degli Studi di Milano che con “Ris8imo” ha dato il via alla prima sperimentazione italiana in campo aperto di piante di riso ottenute mediante Tea, le Tecniche di Evoluzione Assistita; il commissario straordinario Crea, Mario Pezzotti; il fisico climatologo Antonello Pasini, che con il suo blog “Il Kyoto fisso”, il primo in Italia dedicato al clima, ha vinto nel 2016 il Premio nazionale di divulgazione scientifica; Annamaria Mazzoni del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici; l’agricoltore star del web Matteo Fiocco, in arte Matt the Farmer; gli scrittori e giornalisti scientifici, Silvia Bencivelli e Antonio Galdo; l’agronomo ed economista Andrea Segrè, docente di Politica agraria internazionale e comparata presso l’Università di Bologna. Dialoghi, tavole rotonde, laboratori, exhibit, visite guidate, laboratori, workshop e degustazioni nelle location più suggestive e tradizionali di Mantova, dal Teatro Sociale alla Loggia del grano passando per Piazza delle Erbe e Piazza Concordia, per portare alla luce i legami che alimentazione e scienza hanno per esempio hanno con lo sport (con la campionessa olimpica Valentina Vezzali), l’arte (con Giovanni Carrada, autore e curatore di progetti e programmi di divulgazione scientifica), la filosofia (con Simone Pollo, docente di Filosofia morale della Sapienza Università di Roma), la narrazione (con Ruggero Rollini, protagonista di una conferenza spettacolo sulla chimica) e l’archeologia (con Alice Testa, divulgatrice archeologica e l’archeologo Nicolò Scialpi). Nove i filoni tematici attraverso cui si articoleranno le conferenze con tanti ospiti pronti a dibatterne: “Cambiamento climatico e adattamento agricolo”; “Tecnologie e innovazione”; “Transizione energetica”; “Governance e istituzioni politiche”; “Economia circolare e riduzione degli sprechi”; “Biodiversità e agroecologia”; “Comunicazione del cibo e nuovi stili di consumo”; “Equità sociale ed economica”; “Salute, cibo e nutrizione”. E poi gli eventi extra, appuntamenti interdisciplinari che “sfuggono” ogni caratterizzazione, sia nel format che nel tema, workshop e degustazioni dedicate al formaggio e all’olio e alla nuova frontiera dei cocktail NoLo, e cioè a basso contenuto alcolico, laboratori e installazioni pensati per rispondere a domande, dubbi e interrogativi legati ai tanti temi affrontati riguardo al cibo ambiente, agricoltura, salute e alimentazione.

Copyright © 2000/2025