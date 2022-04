“Carbonara Day”, la ricetta perfetta raccontata da chef Bruno Barbieri, con Fabio Caressa

Metti uno degli chef più famosi della tv come Bruno Barbieri, una delle voci più popolari del giornalismo sportivo italiano, come Fabio Caressa, entrambe “colonne” di Sky, ed uno dei piatti più amati, imitati e “storpiati” della cucina italiana, come la pasta alla Carbonara, ed il gioco è fatto: nel “Carbonara Day”, che si celebra oggi 6 aprile, i due si sono incontrati nel format Youtube “Si fa così!” di chef Barbieri, in cui illustra alla sua community come preparare piatti semplici ma gustosi con il suo stile inconfondibile. E la protagonista, oggi, chiaramente, è la carbonara. “Cucinare con te è come giocare a pallone con Messi”, esordisce Fabio Caressa al suo ingresso nella cucina: un palleggio tra i fornelli e poi via con la ricetta (qui il video), in cui lo chef Barbieri, si cimenta nella sua versione del piatto tipico della cucina romana, tanto amato da Caressa, tra chiacchiere, ricordi, aneddoti e consigli.

