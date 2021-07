Carpenè Malvolti premia i giovani che studiano il ruolo delle aziende secolari nella storia d’Italia

Il ruolo fondamentale delle aziende che hanno intrecciato la loro storia secolare, sia sotto il profilo produttivo sia attraverso le dinamiche sociali e culturali, con quella del nostro Paese. Ecco il tema del Premio di Laurea, promosso dall’Unione Imprese Centenarie Italiane e finanziato da Carpenè Malvolti, la storica maison di Conegliano, dove, grazie al fondatore Antonio Carpenè, negli stessi anni in cui si faceva l’Italia è nato il Prosecco, oggi le bollicine italiane più amate al mondo.

Un premio dedicato a “Le Imprese centenarie come patrimonio culturale Italiano” e rivolto agli studenti del Corso di Laurea Magistrale del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi di Parma, che lo affronteranno nelle loro tesi di laurea. Ed un riconoscimento che fa parte delle celebrazioni di “Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21”.

“L’istituzione di un Premio di Laurea - spiega Rosanna Carpenè, quinta generazione della Carpenè Malvolti - è una determinazione coerente con l’impegno che la nostra impresa da sempre profonde in favore delle nuove generazioni. Inoltre vuole essere anche un omaggio al nostro fondatore Antonio Carpenè che, per primo già nel 1876, credette in questa missione fondando la prima Scuola Enologica d’Italia ancor oggi virtuosamente operante in quel di Conegliano”.

“Crediamo che soprattutto in questo momento sia importante divulgare tra le nuove generazioni i valori immateriali dei quali sono depositarie le nostre imprese e grazie ai quali, secolo dopo secolo, hanno saputo superare tante difficoltà”, sottolinea Eugenio Alphandery, presidente della Unione Imprese Centenarie Italiane. che ha voluto il Premio di Laurea “Carpenè Malvolti” in collaborazione con l’Università di Parma e con il patrocinio del Comune di Parma. La cerimonia di consegna del Premio di Laurea “Carpenè Malvolti” di scena il 20 novembre (Aula Magna dell’Università di Parma).

Copyright © 2000/2021