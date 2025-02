C’è il Sassicaia 2021 in vetta alla super-classifica dei “Top 100 vini rossi italiani” by Gentleman

C’è il Sassicaia 2021 della Tenuta San Guida, un fuoriclasse dell’enologia made in Italy, in cima alla classifica dei “Top 100 vini rossi italiani” 2025 stilata da Gentleman, il mensile di MilanoFinanza, che, come ogni anno, nel numero di febbraio, somma le valutazioni delle cinque guide più importanti della critica enologica (Vini d’Italia del Gambero Rosso, I vini di Veronelli, Guida essenziale ai vini d’Italia di Daniele Cernilli, Vitae dell’Associazione Italiana Sommelier e Bibenda della Fondazione Italiana Sommelier). A seguire sul podio troviamo il Solaia 2021 di Marchesi Antinori, altra etichetta-mito, e al terzo posto la “doppietta” dei Barbaresco firmati da “le roi” Angelo Gaja, il Sorì Tildin 2021 e il Sorì San Lorenzo 2021. Al quarto posto c’è il Masseto 2021 (Gruppo Frescobaldi), seguito, al n. 5, dal Brunello di Montalcino 2019 Poggio di Sotto, ex aequo con il Montiano 2021 firmato dalla Famiglia Cotarella e l’Es 2022 di Gianfranco Fino. In posizione n. 6 si piazza Dedicato a Walter 2020 Poggio al Tesoro (Marilisa Allegrini), al n. 7 il San Leonardo 2019 Tenuta San Leonardo, al n. 8 l’Ornellaia 2021 Tenuta dell’Ornellaia (Gruppo Frescobaldi) e al n. 9 il Lupicaia 2019 Castello del Terriccio. Infine, al n. 10 della classifica troviamo tre etichette: Kurni 2022 Oasi degli Angeli, Montefalco Sagrantino 25 anni 2020 Arnaldo Caprai, e Tenuta di Trinoro 2021 Tenuta di Trinoro.

Quest’anno, sottolinea Cesare Pillon su Gentleman, “di rivoluzioni ne sono avvenute due solo tra le prime dieci classificazioni. Balza subito agli occhi la rivincita delle vecchie, storiche glorie: il primo posto è stato riconquistato dallo straordinario Sassicaia, il più famoso dei SuperTuscan, che negli anni Ottanta del secolo scorso era perennemente al vertice di questa graduatoria, tanto da essere considerato insostituibile, ma oggi non è più così, e proprio per questo si fa notare quando riconquista la leadership. Già l’anno scorso, del resto, ce l’aveva quasi fatta, perché era in seconda posizione. Il Solaia, che al secondo posto c’è adesso, raddoppia così la rivincita dei SuperTuscan, ha fatto invece un balzo assai più rilevante perché l’anno scorso era soltanto sul decimo scalino della gradinata”.

Focus - I primi 10 classificati della Top 100 vini rossi italiani 2025 stilata da Gentleman

1) Bolgheri Sassicaia 2021 - Tenuta San Guido

2) Solaia 2021 - Marchesi Antinori

3) Barbaresco Sorì Tildin 2021 - Gaja

3) Barbaresco Sorì San Lorenzo 2021 - Gaja

4) Masseto 2021 - Masseto

5) Brunello di Montalcino 2019 - Poggio di Sotto

5) Montiano 2021 - Famiglia Cotarella

5) Es 2022 - Gianfranco Fino

6) Dedicato a Walter 2020 - Poggio al Tesoro

7) San Leonardo 2019 - San Leonardo

8) Ornellaia 2021 - Ornellaia

9) Lupicaia 2019 - Castello del Terriccio

10) Kurni 2022 - Oasi degli Angeli

10) Montefalco Sagrantino 25 anni 2020 - Arnaldo Caprai

10) Tenuta di Trinoro 2021 - Tenuta di Trinoro

