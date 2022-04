Chi ha saputo raccontare meglio l’Abruzzo del vino? Parola a “Words of Wine - Parole di Vino”

Il vino contiene tante storie di famiglia, territori, geografie, scelte. E per premiare la capacità di narrare di tanti giornalisti che vi hanno trovato l’occasione per parlare di una terra bellissima come l’Abruzzo, patria del grande Montepulciano d’Abruzzo, ma anche di un vino rosa molto amato come il Cerasuolo d’Abruzzo, di un raffinato vino bianco come il Trebbiano d’Abruzzo, che quest’anno celebra i 50 anni della sua Denominazione, e di “piccole grandi” eccellenze come il Pecorino e la Passerina, il Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo lancia l’edizione n. 6, del Premio giornalistico internazionale “Words of Wine - Parole di vino”.

Saranno premiati quei giornalisti dei media online e offline e della televisione selezionati da una giuria tecnica specializzata. La competizione è aperta a tutti gli autori di servizi giornalistici pubblicati o mandati in onda, nell’ultimo anno, in uno dei Paesi dell’Unione Europea che abbiano raccontato di territori, personaggi, arte e natura abruzzesi legati ai Vini d’Abruzzo. Il Concorso prevede tre sezioni: stampa (quotidiani e periodici), tv e radio, e web (è possibile inviare le candidature entro il 31 maggio, e l’8 giugno sarà di scena la cerimonia di premiazione).

“La nostra Regione, riconosciuta come la più verde d’Europa, è amata e visitata ogni anno da molti giornalisti che da tutti i Continenti arrivano con la voglia di scoprire un luogo dalle mille sfaccettature, diventandone così ambasciatori - spiega Valentino di Campli, presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d’Abruzzo - e questo premio, che finalmente torna dopo tre anni, vuole esaltare le storie e i racconti che rendono omaggio all’Abruzzo e alla sua cultura enologica”.

